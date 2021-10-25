洛縣新冠死亡降 住ICU病患略增 籲高危群接種加強針

打疫苗。（示意圖，CDC；從Unsplash.com下載）

據洛杉磯縣公共衛生局24日資訊，當天新增新冠（COVID-19）感染死亡10例，新增感染916例，數字若有誤差或與周末報告遲滯有關。自南加疫情爆發以來，洛縣 總計新冠肺炎 感染者148萬5105例，死亡總計2萬6549例。

據州府統計，洛縣當天感染入院患者從上一天的614例，降低到610例，有179例在加護病房（ICU），較比前一天175例有增加。同時，隨著聯邦獲准新冠肺炎疫苗 加強針通過施打，洛縣醫療單位開始為先前完成接種三類新冠肺炎疫苗者，提供接種加強針。

洛杉磯縣公衛局局長費若（Barbarra Ferrer）表示，在繼續提供未接種疫苗者施打新冠肺炎疫苗時，鼓勵符合接種資格者施打疫苗加強針。對於處於高危年齡段、有基礎病或處在感染危險工作環境人士，接種加強針非常重要。鼓勵那些符合接種加強針資格者，在假日前施打。

洛縣公衛局表示，多數疫苗接種地點無需預約，都提供足夠疫苗施打。若預約可上網www.VaccinateLACounty.com。據最新統計，洛縣12歲以上符合資格接種居民接種至少一劑疫苗比例是79%，有71%的人完全接種疫苗。