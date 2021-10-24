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疫苗加強針 研究：混打甚至更好

【洛杉磯訊】
新冠疫苗加強針是否可以混打？（美聯社）
新冠疫苗加強針是否可以混打？（美聯社）

為免新冠疫情冬季反撲，加州政府鼓勵符合條件的民眾施打疫苗加強針。而聯邦疾管中心（CDC）與食藥局（FDA）也相繼核准莫德納嬌生疫苗的加強針，加上之前核准的輝瑞疫苗加強針，目前市面上主要的三種疫苗都被核准。那麼加強針應該如何選，是混打好還是同款比較好？

洛杉磯時報報導，根據最新的一項研究，對一組實驗者長達12周的跟蹤紀錄顯示，如果加強針與原來疫苗品牌不同，也沒有發現任何不良副作用。

CDC表示，民眾可以自行選擇加強針品牌，可以混打。最新一項研究對三組分別完整施打輝瑞、莫德納和嬌生的人進行追蹤，每組分別有150人。再分別將每組人員分為三小組，每小組50人，分別注射三種不同的疫苗加強針。研究發現，混搭了加強針疫苗，效果不比同款品牌差，甚至更好。

特別是嬌生組的150名實驗對象，數據顯示，打了輝瑞、莫德納疫苗加強針的小組在15天後，比打了嬌生加強針的人抗體更多。不管初始組是何種疫苗，輝瑞和莫德納兩種疫苗加強針所產生的抗體數量相似。

除了加強針效力因素的考量，疫苗的安全性也是一方面。截至10月13日，疫苗安全監測已經收到47例施打嬌生疫苗後患上罕見血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS）的報告。雖然這只是1500多萬嬌生疫苗施打數量的極小部分，但是該病威脅生命，有五人因此喪生。而這些TTS的患者中，有四分之三都是18至49歲的女性，全部五名死者中有四名是女性。因此50歲以下女性最好考慮輝瑞或莫德納作為加強針。

另外，每百萬名18至24歲年輕男性接種第二劑mRNA疫苗後，有37至39例心肌炎（Myocarditis）或心包膜炎(Pericarditis)的報告。21歲以下男性最為多發，21歲至29歲男性案例逐漸減少。並且第一劑注射莫德納的比第一劑注射輝瑞的出現副作用的案例更多。這兩種副作用也出現在女性中，但人數遠遠比男性少。專家表示，通常第二劑更容易出現以上副作用，因此會擔憂第三劑會加重。

疫苗 莫德納 嬌生

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