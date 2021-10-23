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洛市府員工 12月18日前未接種就辭退

記者張宏／綜合報導
洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）21日警告說，如果市府僱員在12月18日之前沒有接種疫苗，那就準備失業吧。（檔案圖）
洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）21日警告說，如果市府僱員在12月18日之前沒有接種疫苗，那就準備失業吧。（檔案圖）

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）21日警告說，如果市府僱員在12月18日之前沒有接種疫苗，那就準備失業吧。

賈西提在一份聲明中說，市府員工接種疫苗對於保護城市勞動力，以及他們所服務的洛杉磯人的健康和安全至關重要。員工必須在12月18日之前接種疫苗。同時市府正在實施嚴格的核酸檢測計畫。他再次明確一點：任何拒絕在此日期之前接種疫苗的員工都應該做好失業準備。

今年8月，洛杉磯市議會投票要求所有市府僱員在10月初之前全面接種疫苗，除非他們因醫療或宗教原因獲得豁免。這條規則現在也成為市府聘用員工的一項條件。

但後來市政府官員提出一項新計畫，在10月20日之前尚未接種疫苗或尋求豁免的洛杉磯市府僱員，將有更多時間接種疫苗，期限延至12月18日為止。

該計畫需要得到洛杉磯市議會批准，然後呈送市長簽署。根據洛杉磯時報分析，超過66%的市府僱員報告說，截至本周，他們已完全接種疫苗。該數字不包括水電部工人的數據。仍有數千人拒絕透露他們是否接種了疫苗。

延長接種疫苗期限的提案呈交洛市市議會表決。根據提案，在12月18日之前，未接種疫苗的員工每周必須接受兩次核酸檢測，每次測試將從他們的薪水中扣除65元。員工必須在個人休息時間接受測試，限於市府選擇的供應商進行，不允許第三方測試。

根據市長辦公室19日發布的數據，72.8%的市府僱員完全或部分接種了疫苗，17.9% 拒絕說明或沒有報告他們的狀態，9.2% 報告他們沒有接種疫苗。

在市政府處理豁免申請期間，那些尋求宗教或醫療豁免的人們，還需要每周自費參加兩次測試。

如果豁免獲得批准，員工將可報銷檢測費用，且今後每周檢測一次新冠病毒，並有市政府會支付費用。

如果豁免請求被拒絕，員工將有五個工作日時間提出上訴。如果他們不對該決定提出上訴，他們將收到通知，要求提交疫苗接種證明。

該提案還指出，如果員工拒絕接種，他們將不得不辭職或提前退休，員工豁免請求將根據具體情況進行評估。如果有健康狀況或宗教信仰、習俗等原因，可能有資格豁免。

疫苗 洛杉磯 檢測

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