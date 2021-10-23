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洛縣加強針開打 有資格者快施打

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
衛生局鼓勵有資格者再打一針的民眾，增加體內抗體。（本報檔案照）
衛生局鼓勵有資格者再打一針的民眾，增加體內抗體。（本報檔案照）

洛杉磯縣65歲及以上長者、18歲以上有慢性疾病、有特殊狀況、或在高風險染疫區上班者，若注射輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）第二針疫苗已達六個月，可赴洛縣各大疫苗接種站，注射第三針。洛縣衛生局22日也指出，接種一劑嬌生疫苗（Johnson & Johnson）的所有民眾，若接種疫苗已達至少兩個月，鼓勵這群人再注射一劑加強針。

根據洛縣衛生局提供的數據，目前洛縣注射輝瑞疫苗，已達六個月以上的民眾已有170萬人。注射莫德納疫苗已達至少六個月以上者有約150萬人。有47萬人注射嬌生疫苗已達至少兩個月。民眾可上MyTurn.CA.gov或者VaccinateLACounty.com預約接種第三針/加強針。去現場接種疫苗時，記得帶上新冠疫苗接種卡。若民眾需接送服務去打疫苗，可撥打1-833-540-0473。

洛杉磯縣22日新增1227例確診、15例死亡、598人染疫住院。22日確診率為0.9%。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，衛生局持續強調接種疫苗的重要性，除了未接種疫苗者需盡快打疫苗，衛生局也鼓勵有資格且有需要再打一針的民眾，增加體內抗體，尤其是體弱多病的長者及在高風險染疫區的工作者。

疫苗 洛縣 莫德納

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