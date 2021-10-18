加州家長、教師示威 反對強制公私立學校打疫苗

加州家長、教職員工計畫18日舉行全州罷工，抗議州長強制學校疫苗令。（AP）

反對學校強制疫苗 令的家長和教師，18日在全州範圍內舉行罷工 示威。不少組織者通過社交媒體上傳播，建議家長讓孩子待在家，以支持參與抗議的教師與教職員工。

FOX電視台報導，在加州 州長紐森（Gavin Newsom）於10月1日簽署命令後，加州成為全美第一個州，強制要求符合條件兒童在公私立學校進行面對面教學時，需接種新冠肺炎疫苗或進行檢測。不遵守規定的學生，將被要求進行獨立學習，有醫療和個人信仰者得以豁免。

教師與教職員工也需要求接種疫苗或進行測試。

這項強制疫苗令，影響七至12年級學生。目前12歲及以上者有資格接種疫苗。

根據相關人士於推特散發的宣傳，「加州各地父母和相關公民採取行動，反對強制要求在我們學校替孩子接種疫苗。我們要求父母對我們孩子的身體自主權做出選擇。」

沙斯塔縣（Shasta）的Oak Run小學因抗議活動，計畫18日停課一天。

學校在給家長的信中說，「全美各地家長、教職員工和學生將參與和平活動，提醒政府官員，個人應有對自己健康最終決定權。」

抗議者Katie Gorman告訴Record Searchlight報，罷工只是開始，「我們可以走得更遠，做得更多。」據悉，相關罷工消息已從北加州傳至南加州。