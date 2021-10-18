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南加旅館業面對疫情 轉型度假村迎內陸客

記者張宏／洛杉磯報導
旅館業也在緩慢復甦中，業者將旅館向度假村方向轉化，為客人提供更好的度假體驗，同時嚴格執行防疫措施。（記者張宏／攝影）
旅館業也在緩慢復甦中，業者將旅館向度假村方向轉化，為客人提供更好的度假體驗，同時嚴格執行防疫措施。（記者張宏／攝影）

過去一年多，南加華人旅館業遭受重創，隨著經濟復甦，旅館業務也在緩慢回升。業者開拓思路，將旅館朝「度假村」方向轉化，使客人享有更好的度假體驗，且在疫情期間汰舊換新，重點購入旅遊景點附近的連鎖旅館。

業者李德揚表示，旅館業當務之急，是需要全職員工和正常客流。過去半年來，很難僱用到全職員工，很多工作只能找臨時工，成本高，員工不足也限制了旅館接納更多客人。其次，商務旅客還沒有來，今年暑假因為觀光客比較多，入住率還不錯，但隨著勞工節結束，客人也減少很多，尤其依靠觀光客和商務客的旅館，更需要穩定客源。

李德揚的旅館在橙縣爾灣，他說，因為他的旅館距離新港灘只要15分鐘車程，但客房收費只是景區旅館的一半，對本地來度週末的客人，具有價格和地理位置的優勢。所以每到週末，來自河濱、內陸帝國等地的家庭就會來旅館度假，其中也包括那些寧可不付房租、也要住旅館的客人，因為高檔旅館更有度假感，游泳池也更高級。

將旅館轉型為度假村的體驗，是不少南加華人旅館業者的新方向，洛杉磯市區的華人旅館週末都有本地客人來度假，享受市區美食和酒店服務。旅館業者王政煌表示，逆境求生，必須有一些新意和創意，既然目前主要服務本地客人，那就需要讓旅館更有度假村的體驗感，

對於臨近的假日季，多數旅館業者表示很難預測客源。李德揚表示，目前疫情新数據，感染率依然偏高，所以無法預測客人年底旅行的意願。雖然現在旅館需求量趨於穩定，但出於安全考慮，很多客人都是臨時預訂，不像以往都是提前一年預訂。

他說，旅館對防疫步骤和過程都很注意，連鎖旅館尚且如此，非連鎖的旅館為了競爭也會更重意防疫。以往客人房間是每天一打掃，現在通常是退房時或兩三天才會打掃一次，期間最多是簡單的吸塵和倒垃圾等服務。不過有趣的是，疫情之後，旅館垃圾明顯增加，有同業旅館垃圾增加了兩倍，原因是客人叫外賣比較多，盒子餐具等垃圾增加。

去年因為疫情把旅館賣給政府安置遊民的業者，今年又開始四處找旅館，李德揚表示，但是現在貸款不容易，買賣交易以在旅遊區的連鎖旅館較受歡迎，因為相對穩定和可預測生意量。

旅館 疫情 華人

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