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專家：默克新冠口服藥 效果不如疫苗

記者邵敏／洛杉磯報導
一些專家認為，新冠口服新藥在治療時間、降低死亡率上有其局限性。（歐新社）
一些專家認為，新冠口服新藥在治療時間、降低死亡率上有其局限性。（歐新社）

默克新藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）問世，可能對新冠疫情帶來革命性的意義，因為是口服藥，使用非常方便，普通患者在家就能接受治療。但也有一些專家指出，這款口服藥有著自身的局限性。

加州流行病專家黃重德認為，新藥「莫納皮拉韋」的效果不如新冠疫苗，及其他幾款藥物，「此藥使用非常方便，但只能降低50%的死亡率，與疫苗、抗體治療等其他藥物相比，效果不如它們，而且很貴。」

黃重德認為新冠疫苗是最有效的，人們接種疫苗後預防感染病毒的有效性達到90%以上，任何藥物都比不上疫苗的作用；其次是使用氯西丁（Chlorhexidine）口腔沖洗和後鼻咽噴霧。黃重德指出，他的研究發現人們如果與感染者有過直接接觸，或出入高風險地區，使用氯西丁殺死新冠病毒非常有效，症狀明顯改善甚至消失；再則就是現在普遍使用的抗體注射治療方式，其有效性可達70%。

黃重德還指出，新款口服藥在使用時間上也有限制，必須在感染新冠病毒五天內使用，才能防止重症，降低死亡率，如果五天後使用，療效就會降低。「冬天呼吸道疾病多發，新冠肺炎的一些症狀與感冒類似，容易引起混淆，這對使用此藥帶來不利，民眾需儘早檢測確定自己已感染新冠病毒，早期服用此藥才會有效。 」

此外，黃重德還認為，「莫納皮拉韋」在感染初期服用會將患者的住院和死亡率減少50%，與其它一些治療方式相比，其有效性並不算高，因此可用在感染率、死亡率較高的國家和地區。但對於像中國這樣低感染率、低死亡率的國家來說，此藥就沒有太大意義。

美以美醫院病毒感染專家江華醫師認為，「莫納皮拉韋」如果得到聯邦食品暨藥物管理局（FDA）認可並上市，是抗疫的一個重要轉折點，有了有效的口服藥，可以減輕很多人對於新冠的恐懼心理，「當然這個藥物也不是靈丹妙藥，對於防止病情進展的有效率是50%。」

江華說，與很多傳染病治療方式相同，這款新藥需要在感染發病後五天內使用，才能達到預期療效，所以及時診斷非常重要。「另外，一款新藥會有很多禁忌症和不適人群，因此不會適合每一個人。」江華表示，與處理所有其他疾病相同，防病永遠勝於治病，因此接種新冠疫苗仍是最好的方法。

作為全球第一款抗新冠病毒的口服藥，「莫納皮拉韋」方便患者使用，在這方面具有不可替代的革命性意義，如果能安全有效地投入市場，將會有助人類對抗新冠病毒大流行，對早日結束疫情帶來新的希望和助益。

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