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洛學區95%教職員 已接種疫苗

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯聯合學區代理總監Megan Reilly呼籲所有教職員工接種疫苗。（LAUSD）
洛杉磯聯合學區代理總監Megan Reilly呼籲所有教職員工接種疫苗。（LAUSD）

洛杉磯學區教師工會（Los Angeles teachers union）14日晚間宣布，大約 95% 的工會成員已在學區設定的10月15日（本周五）截止期限之前，接種了 COVID-19 疫苗

洛杉磯教師工會代表 3萬多名教師、護士、輔導員和圖書館員。疫苗接種要求適用於洛杉磯聯合學區（LAUSD）的所有員工（約 73,000 人），以及在校園工作的家長志願者和地區承包商。學區要求特許學校的員工也必須遵守。

目前尚不清楚剩餘5%的教師工會成員（約1500名學校僱員）中，有多少人因為醫療或宗教原因獲得疫苗豁免。 從18日（下週一）起，學區將禁止任何未接種至少一劑疫苗的人員進入校園，有可能會影響課堂教學秩序。

洛杉磯聯合學區拒絕透露有多少員工申請或獲得了醫療或宗教原因的豁免。該學區還拒絕透露有多少人滿足了疫苗接種的要求，無論是總數還是工作類別。

在內部溝通中，工會告訴未接種疫苗的會員，不要以為他們可以轉移到「天使城在線計劃」（City of Angels online program）遠程工作。

教師工會指出，在10月15日之前未接種至少一劑疫苗的員工，將無法在「天使城在線計劃」任教。只有接受指令的會員，以及從學校接種疫苗的志願者，才能被分配到天使城計劃工作。教師工會強調了遵守文件指示或接種第一劑疫苗的重要性。

教師工會強調，在10月15日之後，沒有提供至少一劑疫苗接種證明的員工，將不被允許進入任何 LAUSD 學校或工作場所，除非他們獲得醫療或宗教豁免，否則將被解僱。

疫苗 學區 工作

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