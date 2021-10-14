洛杉磯台美商會 再捐10萬片口罩送華埠

洛杉磯台美商會13日在中華會館舉辦捐贈華埠10萬個口罩捐贈儀式。（記者謝雨珊/攝影）

新冠疫情 尚未結束，為協助華埠傳統僑胞，洛杉磯 台美商會在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境的見證下，13日上午捐贈10萬片口罩 給華埠社區，口罩由羅省中華會館接受。

黃敏境指出，在國慶活動以後，舉辦口罩捐贈典禮很有意義。經由再一次的口罩捐贈，可以提醒大家防疫的重要性。即便現在許多人都打了疫苗，還是得繼續戴口罩。台灣在疫情控管上做的好，除了是因為邊境控管嚴格，人民也相當配合，有戴口罩會保護自己及他人。他感謝洛杉磯台美商會發揮愛心，協助更多人避免受到疫情侵擾。

總統府國策顧問楊信表示，口罩很便宜，但禮輕情意重。這10萬片口罩是大家一起捐出，因此很珍惜沒有亂送。送這些口罩，希望能發揮防疫功能，好好保護到大家。

洛杉磯台美商會會長劉雅薇表示，去年疫情爆發時，台美商會在楊信的領導下，募款了1000萬個口罩。今年疫情還沒結束，很多人打了疫苗，但小孩還沒有。因此今年商會針對學校及非營利組織捐贈口罩。光是今年就發放了83萬5000個口罩。加上去年的捐贈大約共超過200萬個口罩。只要有需要，未來將繼續發送口罩助人。

羅省中華會館主席廖美華說，楊信充分發揮「台灣可以幫助」的精神，讓台灣與老僑有密切聯繫。非常感謝來自台美商會的愛心，這10萬片口罩將按照不同需求來分配。