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洛杉磯台美商會 再捐10萬片口罩送華埠

記者謝雨珊／華埠報導
洛杉磯台美商會13日在中華會館舉辦捐贈華埠10萬個口罩捐贈儀式。（記者謝雨珊/攝影）
洛杉磯台美商會13日在中華會館舉辦捐贈華埠10萬個口罩捐贈儀式。（記者謝雨珊/攝影）

新冠疫情尚未結束，為協助華埠傳統僑胞，洛杉磯台美商會在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境的見證下，13日上午捐贈10萬片口罩給華埠社區，口罩由羅省中華會館接受。

黃敏境指出，在國慶活動以後，舉辦口罩捐贈典禮很有意義。經由再一次的口罩捐贈，可以提醒大家防疫的重要性。即便現在許多人都打了疫苗，還是得繼續戴口罩。台灣在疫情控管上做的好，除了是因為邊境控管嚴格，人民也相當配合，有戴口罩會保護自己及他人。他感謝洛杉磯台美商會發揮愛心，協助更多人避免受到疫情侵擾。

總統府國策顧問楊信表示，口罩很便宜，但禮輕情意重。這10萬片口罩是大家一起捐出，因此很珍惜沒有亂送。送這些口罩，希望能發揮防疫功能，好好保護到大家。

洛杉磯台美商會會長劉雅薇表示，去年疫情爆發時，台美商會在楊信的領導下，募款了1000萬個口罩。今年疫情還沒結束，很多人打了疫苗，但小孩還沒有。因此今年商會針對學校及非營利組織捐贈口罩。光是今年就發放了83萬5000個口罩。加上去年的捐贈大約共超過200萬個口罩。只要有需要，未來將繼續發送口罩助人。

羅省中華會館主席廖美華說，楊信充分發揮「台灣可以幫助」的精神，讓台灣與老僑有密切聯繫。非常感謝來自台美商會的愛心，這10萬片口罩將按照不同需求來分配。

駐洛經文處處長黃敏境（左二）出席活動，感謝洛杉磯台美商會及楊信（右二）。左一是羅...
駐洛經文處處長黃敏境（左二）出席活動，感謝洛杉磯台美商會及楊信（右二）。左一是羅省中華會館主席廖美華。（記者謝雨珊/攝影）

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