洛縣衛生局局長：天氣轉冷 有利病毒傳播

目前洛杉磯縣12歲及以上有資格打疫苗的民眾中，有78%至少接種了一針疫苗。（Getty Image）

洛杉磯縣11日新增八例死亡病例，並只新增826例確診病例，不過衛生官員表示可能是因為周末有部分病例沒有上報，導致確診數字較低。洛杉磯縣過去一周每日確診人數都在1000左右。

洛縣 目前累計死亡病例有2萬6320人，累計確診147萬1645人。衛生官員表示，死亡病例中，有90%有基礎疾病。

根據加州政府統計，洛縣11日有667位新冠住院病人，較前一天的656人有所上升。11日重症加護病房（ICU）病人有195人，較前一天的202人有所下降。洛縣新冠住院人數在過去42天時間裡有36次下降。

洛縣截至11日，新冠檢測陽性率為0.9%。

洛縣衛生官員近日表示，在8月29日至9月25日期間，未接種疫苗 的非裔 、拉丁裔民眾，是洛縣新冠病毒最高感染率的群體。而整體來說，未接種疫苗的民眾比接種疫苗的民眾感染風險高二至三倍。

非裔在接種和未接種疫苗群體中都是最高住院率的群體，比第二高的拉丁裔風險住院率高27%。在未接種疫苗的人群中，白人有最高的死亡率，其次是拉丁裔和非裔。對此，洛縣衛生局局長費若表示，這顯示了非裔、拉丁裔人群在接觸醫療資源方面有長期的不平等性。面對寒冷天氣到來，更利於病毒的大量傳播，讓沒打疫苗的人盡快打上疫苗顯得很重要。疫情結束有賴於集體努力。

目前洛杉磯12歲及以上有資格打疫苗的民眾中，有78%至少接種了一針疫苗，有70%完整接種疫苗。洛縣所有1030萬民眾中，包括12歲以下不能打疫苗的兒童，有67%至少接種了一針，60%完整接種了疫苗。