洛縣染疫住院數 41天內36次續降

洛縣41天內第36次感染入院患者數下降。(Pexels網頁)

南加洛杉磯縣公共衛生局10日發布資訊，全縣醫院新冠肺炎感染入院患者數繼續下降，10日（周日）當天是656例，前一天是670例。加護病房患者當天數量與前一天相同，都是202例。據稱，這是洛縣 41天內第36次感染入院患者數下降，夏季最高峰時，因感染力更強Delta變種病毒導致1800例入院治療。當天新增新冠感染死亡五例，新增感染1056例。

目前，自疫情開始以來總計洛杉磯縣感染死亡2萬6312例，總計感染者147萬829例。

公衛局稱，約90%的新冠感染死亡者存在基礎病。在8月29日至9月25日間，未接種疫苗 的非裔 、西裔群體新冠肺炎感染率最高，每10萬人中感染587例至594例。在所有族裔中，未接種疫苗感染率是接種疫苗群體的二至三倍。非裔居民，在無論接種疫苗或未接種疫苗群體中，都保持高入院比例，每10萬人中有入院患者62例，高於西裔群體27%。未接種疫苗族裔居民中，白人居民感染者死亡率較高，依次是西裔、非裔。

縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，在非裔、西裔居民中存在新冠感染高比率入院及死亡病例，這是一個悲劇，反映出對衛生及預防慢性疾病等醫療資源的長期需求。當氣溫降低及伴隨大量疾病傳播，也提醒人們關注接種疫苗的重要性，尤其那些與社會相關風險因素的居民，因經濟問題更增加了患重病風險；結束疫情大流行與集體行為直接相關。

洛縣公衛局長費若表示，雖然接種疫苗在不同族裔及年齡群間存在很大差異，但最近一個月取得成績，尤其是年輕人群體中。（檔案圖）

洛縣在族裔間仍存在接種疫苗差距，比如至少接種一劑疫苗比例，非裔是54%，西裔是63%，白人是72%，亞裔是82%。費若表示，雖然接種疫苗在不同族裔及年齡群間存在很大差異，但最近一個月取得成績，尤其是年輕人群體中。最大的成績是縣域美國印第安人/阿拉斯加原住民居民，也看到非裔、西裔青年和30至49歲非裔成年人接種數量增加。她認為，年輕人接種疫苗增加或與學生接種疫苗強制令有關，但隨著冬季假期臨近，家長們或督促子女接種疫苗。

據統計，洛縣12歲及以上符合接種資格居民中至少接種一劑疫苗比例是78%，完全接種的比例是70%。在全縣1030萬名居民中，包括130萬名12歲以下尚未符合接種疫苗資格孩童，67%的人至少接種一劑疫苗，60%完全接種疫苗。

公衛局表示，10月8日（周五）是一些酒類經營場所室內服務區，僱員及消費者接種新冠疫苗新規定首日，包括酒吧、酒莊、釀酒廠、夜店及貴賓休息室。這些經營場所員工及顧客必須出示至少接種一劑疫苗證明；自11月4日開始，須要求接種兩劑疫苗證明。未接種疫苗的顧客及僱員，仍然可以在相關的戶外場所活動。