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加州近60%適齡居民 完全接種

記者楊青╱洛杉磯報導
加州新冠疫苗接種率繼續緩慢上升，到本周末已有將近60%的加州適齡居民完全接種疫苗。（記者楊青╱攝影）
加州新冠疫苗接種率繼續緩慢上升，到本周末已有將近60%的加州適齡居民完全接種疫苗。（記者楊青╱攝影）

加州新冠疫苗接種率繼續緩慢上升，到本周末已有將近60%的加州適齡居民完全接種疫苗。

根據聯邦疾病預防與控制中心的統計數據，到本周末，加州共消耗了5160萬劑新冠疫苗，全州已有2360萬居民完全接種了疫苗，接種率為適齡居民的59.7%。與此同時，全美已共消耗1億8700萬劑疫苗，完全接種率為56.7%。

在全國的50個州中，已有34個州的新冠疫苗接種率超過適齡接種人口的50%。其中佛蒙（Vermont）接種率為70.1%，全國首位。

目前疫苗接種率未過半數的州，包括北達科他州（North Dakota）、蒙大拿（Montana）、西維吉尼亞（West Virginia）、愛達荷（Idoho）、阿肯色（Arkansas）、密西西比（Mississippi）、俄克拉荷馬（Oklahoma）、路易斯安那（Louisiana）、阿拉巴馬（Alabama）、南卡萊羅納（S Carolina）、密蘇里（Missouri）、印第安納（Indiana）、田納西（Tennessee）、喬治亞（Georgia）。西維吉尼亞接種率最低，只有40.6%的適齡人口接種了疫苗。

疫苗 加州 維吉尼亞

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