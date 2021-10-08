我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

拒打疫苗 洛加大麻醉師被逐出辦公室

洛杉磯訊
洛杉磯加大Christopher B. Rake醫師因拒絕接種新冠疫苗被禁止進入辦公室。（推特）
洛杉磯加大Christopher B. Rake醫師因拒絕接種新冠疫苗被禁止進入辦公室。（推特）

洛杉磯加大（UCLA）醫療體系服務的一名麻醉師，因為拒打新冠疫苗，日前被驅趕出辦公室。

這位名叫瑞克（Christopher B. Rake）的醫師，日前在推特上傳一則視頻，視頻中他被三人帶離了200號 UCLA醫學廣場（200 UCLA Medical Plaza ）。他說，「當你堅持自由，去上班，願意工作，即使沒有打疫苗，仍要付出代價。」「但他們沒有意識到，我願意為此失去所有，我的工作，工資，自由，甚至我的人生。」

根據洛杉磯時報，瑞克是堅定的反強制施打疫苗者。8月29日，他參加了在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的反強制施打疫苗集會，他表示反對加州政府9月30日起強制要求所有醫護人員必須接種新冠疫苗的政策。瑞克還建立了一個叫做「Citizens United for Freedom」的反疫苗組織。在反強制接種疫苗的集會上，他說，「他們想強制將疫苗、藥劑、治療放進我的身體，他們告訴我，要麼打針要麼丟工作，我在這裡對此說不，這不行。」

對此，洛杉磯加大發表聲明稱，學校是根據加州衛生局的政令和加州大學系統的政策執行的，要求來辦公室工作的醫護員工，必須有疫苗接種證明或豁免證明。違背此規定的員工，將受到漸進式紀律處分，包括限制進進入辦公區域和休假。

目前尚不清楚瑞克因此面臨什麼後果， 瑞克也沒有回應洛杉磯時報要求他置評的請求。

洛杉磯加大醫療系統的員工必須每年接種流感疫苗，並提供對某些傳染病（包括麻疹、腮腺炎、風疹、水痘、百日咳和腦膜炎）的疫苗接種或免疫力證明文件。

今年，流感和新冠疫苗被添加到洛杉磯加大的學生免疫要求清單中。

流感疫苗 洛杉磯加大 工作

上一則

洛縣年輕人打疫苗 關鍵族裔明顯進展

下一則

網紅家鄉味 華資超市同步同價熱賣

延伸閱讀

防心肌炎 未成年人打1劑疫苗就好？美暫不跟進

防心肌炎 未成年人打1劑疫苗就好？美暫不跟進
配合政府規定 IBM要求員工12/8前打完疫苗

配合政府規定 IBM要求員工12/8前打完疫苗
承認高端第3國 完整接種高端可至帛琉旅遊

承認高端第3國 完整接種高端可至帛琉旅遊

拒打疫苗 洛杉磯加大麻醉師被趕出辦公室

拒打疫苗 洛杉磯加大麻醉師被趕出辦公室
輝瑞BNT疫苗正式向美國申請5至11歲緊急使用授權

輝瑞BNT疫苗正式向美國申請5至11歲緊急使用授權
打完2劑輝瑞2個月後保護力下降 但仍可防重症

打完2劑輝瑞2個月後保護力下降 但仍可防重症

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」