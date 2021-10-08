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洛縣年輕人打疫苗 關鍵族裔明顯進展

【洛杉磯訊】
洛縣年輕人中接種疫苗取得進展。（美聯社）
洛縣年輕人中接種疫苗取得進展。（美聯社）

雖然洛杉磯縣接種新冠疫苗的速度明顯放緩，但洛杉磯縣衛生局7日表示，在關鍵族裔的年輕人中，過去幾個月接種疫苗的人數提高，很鼓舞人心。

洛杉磯縣各個族裔間疫苗接種率差別很大。非裔群體只有54%接種了至少一劑疫苗，拉丁裔63%。白人和亞裔群體分別有72%和82%至少接種一劑疫苗。

非裔、拉丁裔年輕人接種率尤其低。但是洛縣衛生局局長費若表示，這一年齡族群最近接種率有所上升。

費若說，過去一個月疫苗接種有了明顯進展，特別是年輕人群體，增長最快的是美國土著/阿拉斯加土著（American-Indian/Alaska Native）居民中的年輕人。在非裔、拉丁裔的30至49歲人士中，接種人數也明顯增加。她感謝最近接種疫苗的民眾，他們對預防冬季疫情反撲起到很大作用，特別是洛縣有130萬兒童不能打疫苗。

洛杉磯縣12歲以上有資格接種疫苗的民眾中，78%至少接種一劑疫苗，70%完整接種疫苗。洛縣1030萬總人口中，67%至少打過一針疫苗，60%完整接種疫苗。費若表示，疫苗接種步伐整體依舊緩慢，過去一周，僅有4萬5000劑疫苗被用在注射。

洛杉磯縣7日新增28例新冠肺炎死亡病例，新增1222例確診病例。

根據加州政府，洛縣7日有721位新冠肺炎住院病人，較前一天750人有所下降。洛縣新冠住院病人在過去38天，有33次下降。相較今夏高峰時期，約有1800人住院。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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