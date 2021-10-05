加州農村染疫激增 國民兵醫療隊馳援

加州農村地區新冠病例嚴重激增，國民兵啟動協助。（unsplash.com）

加州國民兵 （National Guard）已向北加州和加州中谷三家陷入疫情困境的醫院派遣醫療隊，在那裡疲憊不堪的醫護人員正在經受新冠病例和死亡人數的又一次激增。

加州國民兵發言人Col. Jonathan Shiroma說，已經部署16人的團隊，以協助這些醫院的醫護人員，這三家醫院分別是Memorial Hospital、貝克斯菲（Bakersfield）的Mercy Hospital Southwest、Mercy Medical Center Redding。

貝克斯菲德另一家醫院 Adventist Health已請求國民兵提供幫助，一支14人的團隊已於近日抵達，寇恩縣（Kern County）Adventist Health總裁Daniel Wolcott說，「我們仍然需要更多的護理和臨床支持。」

加州北部和中部的農村地區面臨迄今為止最嚴重的新冠病例激增，儘管高效且免費的疫苗 可提供數月之久，但當地人口的疫苗接種率仍遠落後於加州其他地區。當地衛生官員一直在與對疫苗的普遍不信任、對新冠病毒的懷疑，以及對戴口罩規定和封鎖的憤怒作鬥爭。

貝克斯菲Memorial報告說，過去七天的入住率為96%。大約43.2%的寇恩縣居民接種了疫苗。

加州其他地區一些醫院，正準備與拒絕接種疫苗，且未獲得有效醫療或宗教豁免的醫護人員斷絕關係。但至少有一家人手不足的加州中谷醫院表示，它批准了相對較高的宗教豁免率，以避免醫護人員外流。

Wolcott說，Adventist醫療機構一直在經歷人員短缺的問題，加州要求所有醫護人員9月30日之前接種疫苗的命令，並不是如今需要國民兵援助的關鍵因素，醫院90%的全職和兼職工作人員都接種了疫苗，其餘人員有資格豁免，「這更多是因為全國護士短缺，我們有太多護士離開，前往佛羅里達州、路易斯安那州和德州等地。」

另一家加州中谷Kaweah健康醫療中心，正在為「巡迴護士」(travel nurse)支付每小時250至300元的費用，以解決人員短缺問題。