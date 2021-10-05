洛縣確診降 懲戒單位疫情趨緩 衛生局：仍需做好防疫

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣目前疫情稍有減緩，不過新冠病毒還在全國持續擴散。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局10月持續調查爆發疫情 的懲戒執法單位，數據顯示，10月爆發疫情的懲戒執法單位數量為19個，比上個月少了四個懲戒及執法單位，意味著洛縣 疫情持續減緩。

根據洛縣衛生局數據，9月24日當周爆發疫情的懲戒執法機構共新增434例確診；10月1日該周周末，這些機構新增確診人數降至84人。截至10月4日止，洛縣懲戒執法機構累積共1萬1635人確診，其中包括7732例確診病例來自縣監獄機構，1845例確診病例來自洛縣的州監獄機構，1316例確診病例來自洛縣的聯邦監獄機構，742例確診病例來自青少年懲戒機構。共有48人因染疫死亡。

衛生局指出，懲戒執法機構必須調查其內人員的疫苗 接種狀態，並要求他們遵守戴口罩、定期做新冠檢測等防疫規定。65歲以上、者高風險染疫者、有慢性疾病者，均有資格接種第三劑疫苗。

洛縣4日新增853例確診、七人死亡、790染疫住院；4日確診率為1.0%。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣目前疫情稍有減緩，不過新冠病毒還在全國持續擴散，仍須持續做好防疫措施，以達到更低的病毒傳播率，屆時所有人才可感到更加安心。尤其是在高風險染疫區的民眾，病毒傳播速度更強更快，鼓勵未接種疫苗者盡快打疫苗保護自己。