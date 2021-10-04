洛縣疫情趨緩 3日住院不到800例

隨著疫苗接種，洛杉磯縣疫情逐漸和緩。(加州公共衛生廳)

據洛杉磯縣公共衛生局3日資訊，當天新增新冠肺炎 感染1032例，新增死亡十例。感染入院病患持續減少，重症患者數量也繼續降低。公衛官員表示，90%感染死者均有基礎病。

公衛局表示，洛縣 新冠感染入院患者數在一個月內持續走低，3日降到不足800例。根據州府統計數據，全縣重症加護病房患者數也持續減少，至今已從原231例至228例。在過去一個月多，已經連續34次下降，在夏季最高時至1800例，至今為790例。縣區範圍內感染率及年長關懷中心職員感染率也都開始減少。同時，3日新增新冠肺炎感染者1032例，死亡十例，數據或與周末報告遲滯有誤差。

公衛局稱，90%的感染新冠肺炎死者有基礎病。目前滾動平均日檢測陽性比率保持較低水平，10月1日（周五）該比率約1.7%。據統計，截至9月19日的一周在長照機構中新增感染者41例，其中居民25例，工作人員16例，而在截至8月8日的一周，長照機構新增感染者123例。顯示年長者護理機構感染新冠肺炎病例下降趨勢明顯。不過公衛局提醒，在截至9月19日一周長照機構新增感染41例中，有逾一半的病例屬於完全接種疫苗 者。

公衛局官員表示，全縣護理機構熟練工作人員完全接種疫苗比例是88%，91%的工作人員完全接種疫苗。於9月30日實施的政令，要求護理機構所有員工完全接種新冠疫苗，而獲得醫療或宗教豁免者必須每周檢測兩次。公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，感謝所有健康護理人員能夠配合加州及縣府有關接種疫苗規定。正是這種配合，確保彼此有保障，以及確保患者避免病毒感染。

費若也表示，支持州府規定，將學生列入必須接種疫苗名單。在洛縣青少年中，12至17歲有資格接種群體中，完全接種比例是59%。只有接種疫苗才能獲得完全保護，所以需要繼續盡快提供疫苗接種率。據稱洛杉磯聯合學區學生參加課外活動，須在10月31日前完全接種疫苗，學區所有學生必須在12月19日前完全接種疫苗。

據統計，目前洛縣12歲及以上符合接種資格居民中，至少接種一劑疫苗的比例是77%，69%的人完全接種疫苗。從全縣總計居民1030萬人計算，包括12歲以下尚未符合接種資格孩童，至少接種一劑疫苗比例66%，完全接種疫苗比例是59%。非裔居民仍是接種疫苗比例最低族裔，若與其他族裔相比較，接種一劑疫苗比例分別為非裔54%、西裔62%、白人72%、亞裔81%。