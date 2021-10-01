疫苗令防疫屬脅迫？洛縣衛生局否認

根據城市新聞社（CNS）的消息，未來幾周將會實施多個接種疫苗 令，也會有一些疫苗令尚在敲定中。洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）9月30日將相關疫苗行政令，與類似其他的衛生規定，如對吸菸限制相比較指出，她不接受疫苗行政令屬於「判斷或脅迫方式」的說法。30日洛縣 新增新冠肺炎 死亡28例，感染者1535例。

費若表示，在很多情況下沒有要求人們遠離吸菸的一些地方，其他人也無法控制是否會吸到二手菸，所以公衛局有規定保護居民免於二手菸侵害。加州自1998年開始禁止在多數公共場合吸菸。但吸菸本身是合法的，我們在同一個天空下，她一直有這種看法，認為與吸菸者共同承擔風險是不可接受的。

她說，有目標的疫苗接種行政令也有類似情況。充分證據顯示，未接種新冠肺炎疫苗會增加健康風險，以及構成對他人健康的威脅，繼續傳播也會出現更危險的突變。強調有針對性的政令傳遞的信息就是，未接種疫苗承擔的風險，與他人在特定共享環境中一起承擔風險，是令人不能接受的。

據費若30日提供數據，洛縣12歲及以上符合接種資格的居民，至少接種一劑疫苗者占77%，完全接種疫苗者占69%。在全縣總人口1030萬人中，包括12歲以下未符合接種資格孩童，有66%的居民至少接種一劑疫苗，完全接種疫苗居民占59%。目前尚有百萬居民沒有接種疫苗。

據統計，自疫情開始以來，洛縣總計死亡超過2萬6100例，總計感染者逾145萬9180例。

非裔居民仍是洛縣疫苗接種數量最低群體，僅有54%的非裔居民接種至少一劑疫苗，其他如西裔、白人、及亞裔居民至少接種一劑疫苗比例分別是62%、72%與81%。

據州府最新數據，洛縣30日感染新冠肺炎感染入院患者872例，較比前日稍有上升，其中有246例在加護病房（ICU），較比前日有所下降。