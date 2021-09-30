避免重症 CDC強烈建議孕婦及早接種疫苗

南加州洛杉磯縣公共衛生局29日發布消息，縣公共衛生局與聯邦疾控中心（CDC）共同強烈鼓勵所有懷孕、哺乳、想要懷孕或可能懷孕的女性，都要接種新冠肺炎疫苗 ，避免因一旦感染COVID-19導致嚴重疾病、死亡以及妊娠不良。公衛局統計，當天全縣新增新冠肺炎感染死亡31例，新增確診感染1436例。

公衛局表示，研究確定接種疫苗可以保證女性孕期各階段安全，同時疫苗不會引起任何生育問題。CDC報告指出，截至9月18日，全美只有31%的孕婦完全接種疫苗。醫護機構應向公眾傳達COVID-19風險、接種疫苗好處、有關懷孕期間接種新冠肺炎疫苗的安全性和有效性，強烈建議儘早接種疫苗。

2021年8月報告顯示，全美單月孕婦感染新冠死亡最高數字是22例，到了9月27日，實驗室證實，全美超過12萬5000個感染病例來自孕婦群體，包括超過2萬2000個入院病例，以及死亡161例。據CDC報告，有97%的孕婦感染入院患者沒有接種疫苗。

公衛局繼續關注COVID-19對洛縣 新媽媽及新生兒影響。截至9月28日，有1萬2944名孕婦檢測 COVID-19呈陽性。其中76%是西裔，11%是白人，5%是非裔，還有5%是亞裔。盡管數量相對不多，但懷孕期間女性感染病毒後會傳染給新生兒，在經由檢測的1萬2719名新生兒中，62名兒童檢測COVID-19呈陽性，12名COVID-19檢測呈陽性的孕婦不幸死亡。

據最新統計，29日當天新增COVID-19死亡31例，新增感染1436例。死者中七人逾八旬，七人在65歲至79歲，11人在50歲至64歲，三人在30歲至49歲。還有三名死者來自長堤市。自疫情發生至今，洛縣共計感染者145萬7670餘例，死亡總計2萬6070多例。

據加州公衛局提供數字，洛縣截至29日新冠肺炎感染入院患者871例，較比前日892例有所下降，其中有249例在ICU，較比前日263例減少。全縣感染入院病患書在過去30天內連續下降。滾動日平均檢測陽性率保持低水平，大約1.2%。

截至9月23日，洛縣12歲及以上符合接種疫苗居民中有77%的人至少接種一劑疫苗，完全接種疫苗者佔69%。