南加內陸2縣 開打輝瑞補強劑

內陸開始為符合資格居民接種輝瑞疫苗補強劑。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸河濱縣（Riverside County）與聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）公衛官員近日表示，當地65歲及以上居民，包括有基礎病或免疫力嚴重不足者，現在可以接種輝瑞 （Pfizer）新冠肺炎疫苗 補強劑。

上周，輝瑞疫苗補強劑已經獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）核准，並且獲得聯邦疾病防治中心 ( CDC）推薦，由此為河濱縣、聖伯納汀諾縣鼓勵居民施打補強劑鋪平道路。洛杉磯縣於9月24日開始提供符合接種資格居民第三劑輝瑞疫苗即補強劑。目前僅有輝瑞疫苗可以廣泛接種補強劑，CDC不建議不同品牌疫苗混打。衛生官員表示，僅僅符合資格居民並先前接種過輝瑞疫苗，才可施打輝瑞疫苗第三針補強劑。

聖伯納汀諾縣9月24日開始施打輝疫苗瑞補強劑，地點包括診所、私人藥房及護理機構，河濱縣在9月25日開始為符合資格居民接種。

居住河濱縣、聖伯納汀諾縣、最初接種過兩劑輝瑞疫苗者，才可能施打。目前規定要求，要獲得輝瑞疫苗補強劑，必須符合條件：年齡65歲及以上；長期照顧機構居民；年齡18歲至64歲，有基礎病或因工作崗位，處在感染及傳播新冠病毒高危環境者。

河濱縣公衛局發言人Jose Arballo Jr.表示，當地符合資格居民接種輝瑞疫苗補強劑，鼓勵預約但不一定必要。預約居民可至網址http://myturn.ca.gov，或致電951-358-5000。聖伯納汀諾縣也鼓勵居民網上預約，可至網址sbcovid19.com。