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洛縣學生、教職員工 染疫減少

記者張宏／綜合報導
學校感染人數在下降中，洛縣各個學校也有疫苗接種點。（洛縣衛生局臉書）
學校感染人數在下降中，洛縣各個學校也有疫苗接種點。（洛縣衛生局臉書）

洛杉磯縣28日新增新冠感染病例1147例，新增死亡29例，學校學生和教職員工的感染病例正在減少。

8月學生病例從大約1300例增加到截至8月22日當周的峰值近2800 例。8月底以後，學生病例和接觸者都大幅減少。上周洛縣發生約530起學生感染病例，和近2800名學生密切接觸者。同時，員工也從8月中旬的452例員工感染病例，和498例員工密切接觸者的高點之後，每周下降。上周，只有77例員工感染和19例員工密切接觸者。

學校下降趨勢是學校管理人員、教師和工作人員努力的結果，學校實施疫苗接種、戴口罩、學生分組、座位表和其他預防策略。 如果沒有幫助學校實施這些安全措施的家長、學生和更廣泛的學校社區的支持，這些變化是不可能實現的。

洛縣衛生局28日新增死亡病例中，六人年齡在80歲以上，九人年齡在65至79歲之間，另有六人年齡在50至64歲之間，五人在30至49歲之間。 另兩宗死亡案例是由巴沙迪那市提報，另一宗死亡案例是由長堤市提報。28日的檢測陽性率為1.1%，低於上周的1.4%。

迄今為止，洛縣確診145萬6275例新冠陽性病例，共有2萬6047人死亡。截至9月20日，該縣每天約有15人死亡，比上個月下降38%。目前有 908名新冠感染者住院，其中31%在重症監護病房。與前一周相比，每日住院人數減少126人。

截至9月11日的統計，50歲及以上未接種疫苗的成年人，住院的可能性是50歲以上已接種疫苗的成年人的16倍以上。 18至49歲未接種疫苗的年輕成年人的住院率，是18至49歲未接種疫苗的居民的住院率的29倍。

衛生局重點是迅速提高疫苗接種率，避免未來病例激增。增加第一劑疫苗接種數量仍然是最重要的，這是獲得社區免疫的唯一途徑。 洛縣衛生局局長費若 (Barbara Ferrer) 表示，社區免疫前提是讓足夠多的人接種疫苗，為病毒傳播留下很小的空間。要實現這一目標，每個人都需要以不同方式思考自己的角色。同事、鄰居和那些最脆弱的人，每一個人都需要去保護。

疫苗 洛縣 檢測

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