洛市新防疫措施 出入商業場所擬須出示疫苗接種證

洛杉磯市最嚴格措施極可能出台，出入購物中心等商業場所需出示疫苗接種證明。（unsplash.com）

洛杉磯 市議會正在考慮制定一項全面的法律，要求成年顧客在進入室內餐廳、咖啡店、健身房、購物中心、博物館、電影院以及美髮和美甲沙龍時，出示完全接種疫苗 的證明。該計畫將是迄今為止最嚴格的疫苗強制令之一，並將於9月29日（周三）在市議會討論。

該提案還要求成年顧客出示疫苗接種證明，才能進入保齡球館、拱廊、棋牌室和台球廳，以及個人護理場所，如美黑沙龍、美容院、紋身和穿孔店，以及一些按摩院，但不包括治療疾病的場所。

具有一些宗教信仰或相關醫療狀況，無法接種疫苗的人可以免除該要求。但豁免人員必須出示最近的陰性病毒檢測 結果，以及書面說明，證明其宗教信仰或醫療狀況，才能進入需要提供疫苗接種證明的商業場所。

如果這些商業場所有室外區域，沒有疫苗接種證明的人只能使用該部分設施。不提供疫苗接種證明的顧客，仍可以進入商業場所使用洗手間或領取外賣訂單。

擬議的法律還要求參加人數超過5000人戶外活動的民眾，出示疫苗接種證明或病毒檢測陰性結果。從10月7日開始，洛杉磯縣將要求所有12歲及以上民眾，參加1萬人或更多人的戶外活動時需提供此類證明。

該市提案若通過，將於11月4日生效。

洛杉磯縣已發布命令，要求室內酒吧、釀酒廠、啤酒廠、夜總會和休息室的常客和工作人員，在10月7日前至少部分接種疫苗，並在11月4日之前完全接種疫苗。該命令也強烈建議洛縣室內餐廳進行類似措施，但沒有強制。

洛縣規定適用於除長堤（Long Beach）和巴沙迪那（Pasadena）以外的轄區，這兩個城市都有自己的公共衛生部門。然而，這兩個城市都已經表示，當地規定會與縣規定保持一致。在加州，城市可以通過比縣命令更嚴格的疫苗接種法規。

洛市提議類似西好萊塢(West Hollywood)的一項命令，但該命令不包括購物中心及博物館，也不提供出於宗教或其他原因的豁免。西好萊塢將從10月7日開始，要求成年顧客出示至少接種一劑疫苗的證明，並從11月4日開始要求提供完全接種疫苗的證明。

棕櫚泉市（Palm Springs）和鄰近的大教堂城（Cathedral City）已命令12歲及以上的顧客提供疫苗接種證明，或最近的病毒檢測結果呈陰性，才能進入室內餐廳和酒吧。

在某些方面，洛杉磯市擬議的法規比舊金山和柏克萊（Berkeley）的命令要寬鬆，後者不允許使用最近的陰性病毒檢測結果來代替疫苗接種要求。但擬議的洛杉磯市法規涵蓋的商業場所比舊金山和柏克萊多，後者的命令不適用於商場、沙龍或博物館。

在加州以外，紐約市要求餐廳、酒吧、健身房、電影院、博物館、保齡球館、拱廊、台球廳和室內遊樂中心提供疫苗接種證明。