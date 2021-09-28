洛縣單日新增986確診 疫情保持穩定

洛縣疫情趨於穩定。（本報檔案照）

洛杉磯 縣新冠肺炎疫情 保持穩定趨勢，27日新增986確診病例，較前一天多一個病例，新增五個死亡病例。但周一的新增確診和死亡病例，通常因延後而比實際情況較低。目前洛杉磯縣累計死亡病例2萬6018人，累計確診病例145萬5155人。

根據加州政府數據，27日新冠住院人數為908人，比前一天的907人稍有上升。27日有278人為加護病房（ICU）的病人，與前一天相同。洛杉磯縣新冠住院人數在過去28天裡有25次下降。今夏最高值時，有近1800人住院。目前洛縣 平均日檢測陽性率為1.1%。

洛縣政府表示，勞工節過後未見有明顯疫情反撲的情況，疫情有持續降溫趨勢，這說明高疫苗接種率和其他防疫措施對疫情的抑制作用。

截至9月19日，洛縣65歲以上人士有92%至少接種一針疫苗。該數字在16歲以上是78%，在12歲以上是77%，12歲以上有68%完全接種疫苗。

聯邦疾病防治中心（CDC）23日推薦65歲及以上人士注射輝瑞第三針加強針，另外長期照料機構工作人員，50至64歲有基礎疾病，18至49歲有重病的人士也可以施打輝瑞加強針。