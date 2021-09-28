新冠病毒何時最具傳染性？ 橙縣急難協會解密

橙縣僑界急難救助協會9月25日舉辦「新冠肺炎預防與治療講座」。圖一排右起橙僑中心主任蔣翼鵬、協會會長陳景星、主講人陳建維及盧美霞。二排右起理事胡永全夫婦、右三理事楊綺真、右四會長陳景星太太、聖地牙哥召集人傅家康夫婦(右六至五)、副會長張珮鑾、前會長許清松夫婦、理事楊桂林，二排左一至二秘書長曾昭華夫婦。（橙僑提供）

面對傳染力、傳播率更具威脅的新冠肺炎(COVID-19) Delta病毒 ，南加橙縣 僑界急難救助協會，25日舉辦「新冠肺炎預防與治療講座」，邀請內科醫師陳建維、家庭醫學科醫師盧美霞為僑民開講，詳細剖析Delta病毒、疫情變化與走勢、疫苗 種類及接種。

講座的兩位主講人都有豐富的臨床經驗，醫師盧美霞表示，橙縣迄今新冠確診者達30萬人，每日確診平均人數達300人，死亡病例逾5000宗。根據統計目前未接種疫苗者染疫入院的可能性，比疫苗接種者高出16倍，接種疫苗對防疫至關重要。

橙僑中心主任蔣翼鵬(右) 代表僑務委員會委員長童振源致頒新任會長賀狀及僑務促進委員敦聘聘書給陳景星。 （橙僑提供）

醫師陳建維則指出， 新冠染疫者出現症狀的前、後三天最具傳染性，研究發現40%至45%為無症狀傳染者。Delta病毒傳播力是其他變種的兩倍以上，對已接種疫苗患者造成較輕的症狀，傳播的時間也相對較短。

至於目前是否該接種第三劑疫苗，陳建維表示，聯邦疾病防治中心(CDC)9月24日最新建議，65歲以上長者及居住在長期照護機構長者、50至64歲慢性疾病人士應接種疫苗。18至49歲有慢性疾病人士、18至64歲因職業或居住環境有高風險人士，則可考慮接種疫苗。

主講人內科醫師陳建維(右)、家庭醫學科醫師盧美霞臨床經驗豐富、演講精闢。（橙僑提供）

當天橙縣僑界急難救助協會會長暨僑務促進委員陳景星擔任主持人，秘書長暨僑務顧問曾昭華，擔任線上會議技術總監。在講座展開之前，橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬代表僑務委員會委員長童振源頒賀狀給陳景星，並聘為僑務促進委員。

當天橙縣僑界急難救助協會副會長張珮鑾、前會長許清松夫婦、聖地牙哥召集人傅家康夫婦及理事胡永全夫婦、楊綺真、楊桂林均現場出席活動。副會長杜武青杜、前會長林翠雲、理事黃河芬則遠距上線參加。