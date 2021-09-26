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兒確診 巴沙迪那華母拒女兒受檢 續上學

記者邵敏／巴沙迪那市報導
兒子感染被隔離，華人母親為讓女兒繼續上學，拒絕女兒檢測。（unsplash.com）
兒子感染被隔離，華人母親為讓女兒繼續上學，拒絕女兒檢測。（unsplash.com）

疫情時隔一年多，如今學生全面返校，孩子在學校是否安全，成為家長目前最關心的話題。巴沙迪那市一名華人母親，其就讀某中學的兒子近日因感染新冠病毒被隔離，她為避免讀小學的女兒也面臨居家隔離的風險，竟拒絕讓女兒接受新冠病毒檢測，而校方對此也沒有任何辦法。

女孩Alice（化名）是巴沙迪那市一所小學的低年級學生，和很多孩子一樣，她對於開學返校十分開心。這所學校的學生每周新冠檢測採取自願方式，開學前Alice的母親曾報名讓女兒定期接受檢測，但就在幾天前，這名母親突然改變主意，不讓女兒再接受檢測。

Alice無意中告訴老師，媽媽不讓自己做檢測的原因，是因為哥哥已確診感染新冠病毒，無法再去學校讀書，現正在家中隔離。Alice目前雖然沒有任何感染症狀，但因為之前她和哥哥朝夕相處，很可能是無症狀感染者，母親擔心女兒在學校做檢測，結果顯示陽性，也會被學校勸退回家隔離，因此才拒絕讓女兒接受檢測。

該校一名不願透露姓名的老師，對這名華人母親的做法表示非常不理解，「明知自己的孩子已有感染可能，卻隱瞞校方，不做新冠檢測，那不是將學校其他師生都置於危險的境地嗎？」

對於這名華人母親拒絕讓孩子接受新冠測試，校方表示很無奈，因為檢測本來就是自願，沒有陽性檢測結果，校方自然不能讓這名孩子回家隔離。

同時這名老師稱，她並不確定究竟是哪一名學生。因為基於尊重個人隱私，校方沒有公布學生的真實姓名，但在得知學校存在這樣的情況時，這名老師坦言非常緊張，因家中有身患癌症的年邁母親，她現在每次進入教室時，都擔心會被感染。

老師說，「我不知道這樣的例子到底有多少，會不會有些家長明知孩子已感染，但學校不知情，他們就繼續送孩子來讀書，這樣太可怕了！」

該校其他家長在聽聞此事後，非常擔憂，華人家長李小姐稱，「疫情前，孩子如果有感冒症狀，家長都不會送孩子去學校，就怕傳染給別的孩子，何況現在是疫情期間，這位家長太沒有公德心了。但學校又不能強制檢測，也不公布哪間教室，我們除了祈禱自己的孩子每日平安，沒有任何辦法。」

檢測 華人 疫情

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