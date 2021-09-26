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洛縣疫情放緩 降為較高風險區

記者王若然／綜合報導
洛縣疫情持續降溫。（洛縣衛生局）
洛縣疫情持續降溫。（洛縣衛生局）

洛杉磯縣新冠肺炎新增病例、住院人數、死亡人數持續下降。25日新增確診病例1602人，新增死亡病例29人，住院人數有所下降。

洛縣衛生局表示，疫情持續放緩，說明了在高疫苗接種率和採取防疫措施的情況下，在勞工節假日後沒有發生疫情反撲。

截止9月15日，七天平均日新增病例數為1476人，也是7月14日以來的最低。住院人數在過去一周下降了17%，而死亡病例在經歷了很長一段時間的瓶頸期後，也稍有下降。

根據CDC的標準，洛杉磯縣目前已由「高」風險疫情區降為「較高」風險。標準是一周平均感染率為每10萬居民有86人感染。

洛杉磯縣衛生局局長費若表示，「雖然我們在減少社區傳播上稍有成效，但是我們不能掉以輕心。我們仍需降低新增病例，這樣在秋冬季來臨時，盡可能不讓疫情反撲，不讓去年的場景重現。」

她說，「呼吸類病毒在較冷的天氣裡比較活躍，那時人們將活動移至室內進行。如果我們增加疫苗接種率，戴口罩保護自己和家人，廣泛進行新冠病毒測試及早發現感染者，我們有機會避免去年冬季那樣的疫情反撲。」

根據加州政府的數據，截至25日，洛縣新冠病人住院人數在過去26天中下降了24次，從956人下降至947人。ICU病人25日有278人，與24日的310人相比有所下降。對比之下，洛縣每日住院人數在今夏Delta病毒猖獗時，最高近1800人。

此外，洛縣25日的病毒陽性檢測率為1.3%。

截至9月19日，洛縣65歲以上人士有92%至少接種一針疫苗。該數字在16歲以上人士中有78%，在12歲以上人士中有77%，以及12歲以上人士中有68%完整接種了疫苗。

洛杉磯縣批准了符合資格的人士施打第三針輝瑞疫苗。第三針疫苗可以在打完第二針至少六個月後施打。符合的人群包括感染新冠病毒高風險人群，或感染新冠後易發生重症的人群。符合資格的人士可以前往洛縣疫苗站施打，同時疫苗站也持續提供第一針疫苗服務。

施打第三針疫苗的民眾可以在MyTurn網站預約，也可直接在提供輝瑞疫苗的藥店和診所預約。

疫苗 洛縣 疫情

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