我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

73→66 加州疫歿者平均年齡下降

編譯組／綜合報導
加州新冠死者越來越年輕，公衛官員認為主因很可能是年輕族群的接種率較低。（洛縣公衛局）
加州新冠死者越來越年輕，公衛官員認為主因很可能是年輕族群的接種率較低。（洛縣公衛局）

加州死於新冠的患者平均年齡越來越低。整體而言，平均是73歲。但從今年4月開始計算，平均年齡已經降到67歲；8月開始，平均年齡只剩66歲。加州公共衛生廳的數據確實顯示，新冠死者越來越年輕。

公衛官員認為，主因很可能在年輕族群的接種率較低。統計發現，50至64歲的加州人雖有86%接種一劑，高齡者平均也有81%，但年輕的成人平均只有76% ，12至17歲的青少年更只有63%。不過，整體而言，加州的接種率還是高於其他各州。

令人擔憂的是，死者的性別差異越來越大。2020年9月時，新冠死者54.6%是男性，但到2021年8月，男性比例已經升高到58.9%。可能成因同樣是男性願意接種的比例偏低，雖然人口比例占全加州的49.7%，但只有47.6%完成接種。

洛杉磯縣的統計也發現，未接種者的死亡風險偏高，夏季高峰時，洛縣49歲以下的死者趨近於0，但最近已經達到每10萬人每周2名死者了。50歲以上未接種者，8月間的每10萬人每周死者更高到18人。

另外，在聯邦疾管中心（CDC）表示加強針應該有用之際，加州政府也宣布將推動更積極的疫苗接種激勵行動，以提高65歲以上長者與高風險群的免疫力。不過CDC的建議只限於Pfizer-BioNTech疫苗，Moderna與J&J仍待公布。

加州 疫苗 CDC

上一則

羅斯密聖蓋博大道槍案 嫌犯被捕無人受傷

下一則

羅斯密惠提爾峽谷叢林大火 焚毀20英畝土地

延伸閱讀

加州考慮12歲以上學生強制接種疫苗

加州考慮12歲以上學生強制接種疫苗
加州死於新冠者年齡層下降 年輕族群接種率偏低

加州死於新冠者年齡層下降 年輕族群接種率偏低
拉丁裔選民八成反罷免 保住紐森官位

拉丁裔選民八成反罷免 保住紐森官位

施打加強針 加州準備好了

施打加強針 加州準備好了
加州新法 大型零售商禁解雇未達工作目標倉庫員工

加州新法 大型零售商禁解雇未達工作目標倉庫員工
新變種病毒R.1 加州已達53例

新變種病毒R.1 加州已達53例

熱門新聞

中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏