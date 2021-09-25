防變重症 治療新冠「單株抗體」缺貨

「單株抗體」療法可避免新冠患者轉重症。（unsplash.com）

全美各大醫院最近對治療新冠的「單株抗體」（Monoclonal antibodies）需求量增加了20倍，加州 衛生官員警告稱，「單株抗體」目前存在嚴重的短缺和分配問題。

「單株抗體」是一種可用於防止新冠患者病情變重的醫療方法，加州佛雷斯諾縣(Fresno County)衛生官員Rais Vohra博士解釋，這是一種被認為在新冠病毒開始破壞人體器官前抵抗它的方法，這些抗體可用於治療輕度或中度的新冠患者。

「單株抗體」療法適合已感染新冠病毒或最近接觸過新冠患者，並尚未住院治療的人士，該療法可減少體內病毒數量，減輕症狀，並有助於避免住院治療，在新冠症狀剛開始出現就接受該療法，其治療效果最佳。

橙縣副衛生官員Regina Chinsio-Kwong博士指出，聯邦衛生部（U.S. Department of Health and Human Services）正在為受疫情 影響最嚴重的地區保留「單株抗體」，「因此，我們地區的單株抗體使用率可能會下降，醫師已被要求優先考慮治療風險最高的患者。」

Vohra說，在加州中部廣泛使用「單株抗體」治療法一直具有挑戰性，除了很難從州政府和製造商處訂購到藥物外，該療法還需要護理人員管理，整個治療過程長達三個小時，在擁擠的醫院中，為患者尋找輸液空間是一項挑戰，「很多診所和醫院反映他們沒有足夠資源，可以投入那麼多時間。」

Vohra認為「單株抗體」雖不能代替新冠疫苗 接種，但是一種很有效的治療方法，由於人員配備和基礎設施問題無法使用該藥物，Vohra表示非常遺憾，「如果患者今天能接受抗體治療方式，就可能避免幾周後進入重症監護病房，因此絕對值得在這方面投入。」

衛生官員希望，能更多為加州人爭取到足夠的「單株抗體」治療機會。 Vohra說，「新冠不會很快消失，我們希望能控制住它，但總會有感染病人，如果患者處於高風險中，這將是首先需要的藥物之一，無論我們是否處於病例激增狀態。」

Vohra強調說，「我們確實需要圍繞提供單株抗體建立基礎設施，因為如果不把病人的問題扼殺在搖籃裡，那就會發展成嚴重的雙側肺炎，或其他會使病人進入重症監護病房的不幸事情。」