洛縣檢測陽性率1.5% 遊民確診數降

洛杉磯縣新冠疫情24日新增確診1571人，及新增死亡32人。（衛生局臉書）

洛杉磯縣新冠疫情24日新增確診人數1571名，以及新增死亡32人；其中遊民新冠確診人數趨於下降，同時洛縣 衛生局24日宣布了那些可接種輝瑞 第三針的人群。

在24日報告的32名死亡者中，九人年齡在80歲以上，九人的年齡在65至79歲之間，十人的年齡在50至64歲之間，一人的年齡在30至49歲之間。迄今為止，洛縣確診145萬1438例，死亡2萬5972人。

目前有956名新冠患者住院。超過854萬3000人進行檢測，其中16%呈陽性反應，24日檢測陽性率為1.5%。

根據洛縣總體趨勢，遊民的新冠病例數在7月和8月有所增加，但在最近的幾周有所下降。在截至8月22日的一周內，遊民報告了184例病例。本周報告了遊民142件新病例，其中包括前幾周新確定為與遊民相關的70例病例，也已包含在新病例總數中，以及一個遊民死於新冠病毒。

迄今為止，洛縣共有8948個遊民新冠檢測呈陽性，232名遊民死於新冠。在這些死者中，109人進了臨時庇護住所，75人沒有庇護住所，48人過世，居住狀況不明。

洛縣有1221家疫苗 接種點為遊民接種疫苗，他們在洛縣共接種了超過5萬7157劑新冠疫苗，2萬8874名遊民接種了疫苗。洛縣繼續與合作夥伴組織密切合作，為遊民接種疫苗並保護他們免受新冠病毒侵害，並向符合條件的人提供輝瑞第三針加強劑。

在CDC批准輝瑞第三針後，符合條件的洛縣居民可從24日開始，在數百個提供輝瑞疫苗的站點中接種第三劑。