洛縣染疫入院降 死亡人數增

最好的防疫方法是接種疫苗。（聖安東尼奧醫院臉書）

據洛杉磯縣公共衛生局21日資訊，當天新增新冠肺炎感染死亡32例，新增感染者1238例。統計顯示，全縣感染入院患者數持續下降，但單日死亡數有所增加。從疫情 爆發至今，總計感染者144萬6340多例，總計死亡約2萬5870例。

據統計，在32名感染死亡者中，九人年逾八旬，還有九人年齡在65至79歲，十人在50至64歲間，兩人年齡30至49歲，另兩名死者來自長堤市。

目前感染入院患者有1018例，較比前一天的1034例減少。30%患者在重症加護病房。在檢測 總計850萬人中，陽性比例是16%。21日當天檢測陽性率是1.4%。

據公衛局資訊，截至9月20日，州府要求所有參加室內大型活動參與者，在進入前需出示完全接種疫苗 證明或陰性檢測結果。先前自我證明的方式，將不再適用。所謂室內大型活動，是指參與者1000人或以上，包括大型集會、一般會議、展覽會、音樂會、表演、夜店、體育賽事、現場娛樂及節慶等。疫苗接種證明上需要有提交者姓名、疫苗類別、接種日期。

縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣2021年夏季新冠肺炎感染者增多原因，與傳染力較強Delta變種病毒有很大關係，同時也有疫苗接種覆蓋社區參差不齊有關。她提醒居民，在人員聚集地方仍要採取避疫安全措施，比如戴口罩以及出示陰性檢測、疫苗接種證明等，這些都是降低感染率的明智方法。希望能夠按照所有避疫規定去做，阻絕病毒在社區繼續傳播。

洛縣於17日發出通知，要求室內酒吧、酒莊、夜店及釀酒廠等常客及職員出示疫苗接種證明。並於10月7日前至少接種一劑疫苗，在11月4日前接種完成第二劑疫苗。同時自10月7日開始，要求人數1萬人或以上的室外大型活動，參與者需提供疫苗接種證明或72小時內陰性檢測結果。該規定也適於室外體育活動，以及大型主題公園舉辦的活動。

公衛局表示，將於9月23日（周四）晚6時，舉辦一場關於新冠肺炎疫情的線上市政會議，參與者可獲取有關疫情最新消息。這次會議也在推特、臉書和[email protected]直播。暸解更多資訊，提交問題可上網：TinyURL.com/LACOVIDTownHall。