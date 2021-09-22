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疫情緊繃 誰拖累抗疫後腿？

記者楊青／洛杉磯報導
聖伯納汀諾St. Paul AME教會女牧師Alva Brannon。（記者楊青／攝影）
聖伯納汀諾St. Paul AME教會女牧師Alva Brannon。（記者楊青／攝影）

截至9月21日這一周，全美75%的適齡人口已至少部分接種新冠疫苗，但同時，疫情在部分地區仍然上下起伏，感染、住院、死亡與抗疫繼續拉鋸。聯邦疾病防治中心數據顯示，非裔和拉丁裔一直是疫苗接種率最低的族群，尤其是非裔，由於傳統宗教、對醫療系統缺乏信任以及資訊傳播不力等原因，疫苗接種率一直滯後，因此大大拖了全美疫苗接種瓶頸突破的後腿。

亞裔，則是全美接種疫苗的典範族裔，目前近七成的成年亞裔已完成疫苗接種，居各族裔之冠。

少數族裔媒體中心21日專題研討非裔社區疫苗接種率滯後現狀及原因，希望發動非裔社區宗教團體、家庭長老和社會各界力量，幫助非裔走過對疫苗安全和有效性的誤解和禁錮，為全美抗疫添磚加瓦。

非裔社區醫學專家指出，目前在全國超過半數的州當中，非裔疫苗接種率都是各族裔中最低，但非裔感染率、住院率和死亡率都是各族裔中最高。比如在哥倫比亞特區，非裔疫苗接種率為44%，但卻占當地感染病例的56%，71%的死亡率。

洛杉磯Watts Healthcare Corp.主管Oliver T. Brooks醫師表示，到目前為止，無論全國還是加州，非裔接受疫苗接種的比例都嚴重滯後，而非裔的感染數量和死亡人數都是亞裔和白人的七、八倍。很多非裔不願意打疫苗，是因為長期以來對醫療系統缺乏信任，對疫苗的安全和有效性有誤解，但這已不是非裔的事，而會影響到美國的整體防疫，所以需要動員全社會的力量，幫助非裔社區提高接種率。

Brooks醫師表示，不少非裔對先人在過去歷史上疫苗接種中受到的影響心有餘悸，以致對任何疫苗都有所抗拒，再加上非裔是一個嚴重依賴祖父母、尤其是祖母的民族，所以當家中長輩對新冠疫苗沒有信心時，他們的家人也會對疫苗接種變得猶豫不決。

聖伯納汀諾St. Paul AME教會女牧師Alva Brannon，分享其打疫苗的過程。她說，她是三個孩子的母親、五個孫兒的祖母外祖母，和四個曾孫的曾祖母，因為早年家人在一次醫療事故中失明，她和家人一直對醫療系統缺乏信任。直到數月前她生病不得不看醫生，各種報告顯示她已一身病，醫生建議她得馬上接種新冠疫苗，否則很可能難以扛過這次難關。再三思考後，她接種了疫苗，發現疫苗不是她想像那樣的可怕，相反，幾個月來，她的身體非常好。在她的影響下，現在全家的成年人都已接種疫苗，她所在的教會，近500人打了疫苗。

非裔饒舌歌手Christopher Hargrove -Thompson，也分享了打疫苗的經歷。

與非裔和拉丁裔相比，亞裔和白人的疫苗接種率最高。目前全美68%的成年亞裔和52%的白人已完全接種疫苗，是非裔的1.2倍，拉丁裔的1.1倍以上。

非裔饒舌歌手Christopher Hargrove -Thompson（右）。...
非裔饒舌歌手Christopher Hargrove -Thompson（右）。（記者楊青／攝影）

疫苗 非裔 亞裔

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