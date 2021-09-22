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聖瑪利諾警局工會 拒強制打疫苗

記者李雪／聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾市警員工會日前在當地英文報紙刊登整版付費廣告，反對警局要求警員必須接種新冠疫苗。（聖瑪利諾市警局網頁）
聖瑪利諾市警員工會日前在當地英文報紙刊登整版付費廣告，反對警局要求警員必須接種新冠疫苗。（聖瑪利諾市警局網頁）

聖瑪利諾市警員工會（Police Officers Association）日前在當地英文報紙刊登整版付費廣告，表示「不支持要求警員必須接種疫苗，且沒有其他檢測選項，而侵犯警員的個人選擇自由」。

聖瑪利諾市當地英文報紙「San Marino Tribune」於16日刊登了一整版廣告，由該市警員工會付費。該組織在廣告中稱市府實施的「強制接種疫苗或停職」政策是「侵略性立場」，因此希望社區了解此舉對公共安全的危害。

他們表示，這會讓已經很危險的人手不足情況更惡化，在24個警員中，有11人沒有接種。而且這11人也已經選定立場，不贊同強制打疫苗，且沒有檢測這一替代選項，甚至若不打疫苗就需停職的政策。那麼這樣一來只會剩下13名警員，而在這13人中，一人正準備調離，三人還在見習期，真正可以隨時應警的就只有九人，根本不夠排一周七天24小時的輪班，這將會對社區的公共安全有巨大影響。

工會指出，如果一定要這樣做，唯一的解決方法只能和洛杉磯縣警局簽約借人手，但那也需要時間商量，還會給城市財務帶來負擔。更何況洛縣警局也沒有強制疫苗政策，只有26%的警員打了疫苗。

工會又指出，自疫情開始後，市府對待警員不好，沒有實施任何防疫安全措施，只是讓警員必須戴口罩不能坐在一起用餐。而在去年底的流感和新冠高峰期，還讓警員擠在沒有排風設施的拖車裡工作。市府禁止警員在一起用餐，但又沒有提供額外場地，於是警員們大多只能坐在自己車裡吃飯。但是「警員們沒有抱怨他們被安排的工作環境」，而是「每天勤懇工作」，很多警員常連續工作10至13天都沒有休假。

工會表示，這些將要受到市府「侵略性實施政策」的警員，都是好的資深警員。他們可能會去其他沒有強制疫苗政策，並給予檢測作為替代選項的警局工作。工會最後要求市府把頻繁新冠檢測作為選項，無論是每周還是每日檢測都可以，有檢測、戴口罩和保持社交距離，工會的警員將得以繼續給社區服務。

目前市府還未公開對此做出回應，華裔市議員黃文谷也表示目前無法置評，需要等待市議會後。警察局長John Incontro也表示對該廣告無置評，但他透露工會和市府正在對強制疫苗政策做談判，他並沒有參與其中。局長表示他個人支持該政策，對此他對手下警員也坦承。他表示這是他個人的信念，他認為這是值得做的正確事情。

該廣告引爆社區討論。由於華裔居民大多支持打疫苗，因而擔憂不打疫苗的警員可能會在與居民、學校學生的互動中，將病毒傳播開，尤其兩所小學的孩子都還不能打疫苗。有居民對警員拒打疫苗率如此低而驚訝，表示學區的員工疫苗施打率都很高，據稱已經達96%。

有華裔居民表示這很荒唐，警員理應要保護社區而非帶來風險，還說打過疫苗的警員都是有責任心且相信科學的好警員。若是不肯打疫苗的警員可以離職，或者安排他們做文書工作，而不要巡邏社區，與居民接觸。但是也有居民表示支持警員，認為這是個人的選擇自由，自疫情開始以來至今，這些警員都在工作且沒有打疫苗，現在怎會突然就危險了？

疫苗 工作 檢測

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