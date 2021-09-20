洛市員警 須打疫苗才能加班兼職

洛杉磯市警局宣布，員警除非接種新冠肺炎疫苗，或在場館允許的情況下進行檢測，否則將被禁止在重大活動中加班。(ABC)

洛杉磯 市警局(LAPD)17日宣布，警務人員除非接種新冠肺炎疫苗 ，或在場館允許的情況下進行檢測 ，否則將被禁止在重大活動中加班，或在下班後於道奇球場（Dodgers Stadium）或史泰博中心（Staples Center）等場館進行保安工作。

此舉是為響應洛杉磯Live和史泰博中心等場館營運商AEG實施的新政策，與洛縣針對超過1萬人活動新規定。這些限制將給洛市警局增加額外壓力，要求他們接種新冠疫苗。與此同時，人們對該部門疫苗接種率遠遠落後於公眾感到沮喪，讓民眾對公部門官員，與社區民眾互動面臨的風險感到擔憂。

儘管洛市要求員工在10月初前完全接種疫苗，或因宗教、醫療等原因獲得豁免，但截至本周，市警局約1萬3000多名員工中，僅54%接種第一劑疫苗。

超過2600名洛市警局員工表示，他們計劃尋求宗教豁免，超過360名員工則計劃透過醫療原因尋求豁免，另有數 十名員警向法院提出訴訟，要求市府取消員警的接種命令。

一位不願透露姓名的洛市警局主管告訴洛杉磯時報，「從現在開始，你將看到疫苗接種情況增加，因他們做出新限制，將加班資格與疫苗產生關聯，這一切都將與加班費有關。」

在給警員的備忘錄中，市警局官員Scott Harrelson說，那些不能提供疫苗接種證明，也無法在48小時內提供陰性檢測證明者，將不被允許加班，無權獲得加班費。

備忘錄指出，疫苗協議將於下週在AEG營運的展場中生效，包括史泰博中心、L.A. Live、微軟劇院（Microsoft Theater）和洛杉磯會議中心（LA Convention Center）等，而且市警局不會「僅因為加班」而提供員工新冠肺炎檢測，員工需自行獲得檢測。