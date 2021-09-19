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洛杉磯縣疫情放緩 新冠病患住院續降

【洛杉磯訊】
洛縣疫情放緩。（本報檔案照）
洛縣疫情放緩。（本報檔案照）

洛杉磯縣衛生局統計，該縣新冠肺炎住院人數18日繼續下降，從17日的1125人下降至1070人。ICU住院病人也從337人下降至324人。

洛縣18日新增29死亡病例，新增2130確診病例。目前洛縣累積病例有144萬2808人，累積死亡病例有2萬5828人。

18日新增的29死亡病例中，有三人為80歲以上老人，九人為65歲至79歲，七人為50歲至64歲，七人為30歲至49歲。另有長堤市上報三個死亡病例。洛縣目前的新冠死亡病例中，有90%有其他基礎疾病。洛縣18日的陽性檢測率為1.3%。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，隨著上千位疫苗科普人員深入社區，希望越來越多的未打疫苗的民眾可以解除對疫苗的疑惑，開始接種疫苗。她說，洛杉磯縣無法承受每天約2000新增病例和幾十個死亡病例。隨著秋冬季到來，需要進一步減少新冠病毒的傳播。洛縣目前有1300個固定疫苗站，每天可注射13萬劑疫苗，如遇緊急情況，每天可注射20萬劑。

此外，費若表示，洛杉磯縣已有準備為有需要的民眾施打第三劑疫苗。至於聯邦對第三劑疫苗針僅限於年長者和對新冠病毒脆弱人士的政策，她表示可以理解。FDA17日表示，輝瑞疫苗加強針僅推薦給65歲及以上人士，以及對病毒脆弱的群體。費若說，洛縣有數據表示，打完疫苗的老年群體更容易有「突破性」案例，並有可能發展成重症。

目前洛縣12歲及以上人士中，76%至少打了一針疫苗，67%完整接種疫苗，但非裔群體接種率最低，52%至少接種一針，拉丁裔中有61%至少接種一針。而白人和亞裔社群中，該數字分別為71%和80%。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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