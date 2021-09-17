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未接種疫苗學生若接觸感染者 可「改進隔離」繼續上課

記者啟鉻／綜合報導

據洛杉磯縣公共衛生局16日發布消息，鑑於在K-12學生中COVID-19感染率保持較低水平，洛縣當天宣布提供可能接觸感染者的未接種疫苗學生，採取「改進隔離」辦法，允許他們繼續參加面對面課堂授課。據統計，當天洛縣新增新冠肺炎感染死亡28例，新增染病2023例。

據稱，所謂「改進隔離」辦法，即未接種疫苗學生在戴口罩時，接觸到感染者，但尚未表現出任何COVID-19感染症狀情況下。學校可繼續允許該學生隔離期間在課堂上課，但會限制其在室外活動，同時會定期接受檢測。縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）強調，符合基本規定的未接種疫苗學生，可以繼續參加課堂學習，但必須保持無症狀，且必須始終戴口罩。除在校期間外，其它時間學生必須始終在家隔離。

隔離期間，學生須每周接受兩次檢測，包括接觸感染者後一至兩天內的一次檢測，還有就是至少三天後一次檢測。改進後的隔離期可在七天後結束，前提是接觸感染者學生在至少五天內檢測COVID-19為陰性。

費若表示，各學區不會被強制要求提供改進隔離，但必須調動所有必要資源履行規定要求。她坦承在某些情況下，在始終戴口罩學生中確定哪位學生可能被感染是很困難的。她指出，尤其學生在一起吃飯或一起做戶外活動時，確定誰可能被感染是很複雜的。改進隔離僅適於學生，而不是教職員。如果一旦整個校區爆發感染新冠肺炎，就不適合這種辦法。

公衛局表示，在當天確定新增死亡28例中，有四人年逾八旬，六人在65歲至79歲間，八人在50歲至64歲間，八人在30歲至49歲間，一人年齡在18歲至29歲。自疫情爆發至今，全縣總計新冠肺炎感染者143萬9010餘例，死亡總計2萬5770多例。

據州府提供資訊，目前在全縣感染入院病患1156例，較比前一天的1185例有所減少，其中341例在重症加護病房，而前一天是351例。據超過841萬4000人COVID-19檢測結果，16%的人檢測呈陽性，檢測陽性比率是1.6%。

就在15日縣府表示從目前疫情感染較低情況，CDC已將洛縣去除高風險地區。然而16日因新增較多感染病例，再將洛縣列入高感染地區名單。費若表示，問題或是上周末電腦升級報告遲滯導致，現在正在對病例統計，可能對洛縣整體病毒感染率帶來影響。

檢測 洛縣 口罩

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