洛縣新病例大減 聯邦高風險名單除名

南加洛杉磯縣公共衛生局15日發布資訊，洛縣 新冠（COVID-19）感染病例目前減少程度，足以在本周退出聯邦政府規定的高風險地區名單。不過，公衛局局長費若提醒，社區接種疫苗 覆蓋範圍參差不齊，民眾仍持續面臨新變種病毒激增威脅。據統計，15日新增COVID-19感染病例1930例，新增死亡37例。

自南加疫情 爆發以來，洛縣總計新冠肺炎感染143萬7000多例，死亡總計超過2萬5700例。

據統計，截至15日，檢測COVID-19呈現陽性者滾動日平均比率是1.6%，低於一周前的3.3%。根據州府數據，現在洛縣有1185名感染病毒入院，低於前一天的1214個患者。重症加護病房患者351人，前一天是361人。

聯邦疾病防治中心（CDC）數據表明，洛縣新冠肺炎疫情累計七天感染率是每10萬人感染87.5例，排除病毒高風險傳播地區，列入較不嚴重的「實質性」類別。從上一周統計看，七天累計感染率是每10萬人發生104個感染病例。全美各個地區該數據統計結果，也反映了美國疫情走向。加州現在是全美唯一的州進入CDC規定疫情「實質性」名單地區。

縣公衛局局長費若在上周指出，看到洛縣新冠肺炎感染病例正緩慢穩定下降。她也提醒縣政委員，雖然近期縣域疫情出現光亮，但是鑑於各族裔社區及年齡群體疫苗接種比例差異，民眾仍面臨更多病毒激增傳播危險。可悲的現實顯示，新冠肺炎疫苗在全縣普遍接種近半年，但除了65至79歲群體，其他年齡段居民疫苗接種率均未接近百分百，甚至尚有不少居民沒有接種疫苗。持續存在的疫苗接種差異，令人擔憂，因表明病毒傳播及感染病發危險依舊存在，而且因變種病毒激增，疫情再爆發風險也更高。

她表示，數據顯示，各族裔年輕群體疫苗接種率較比年長者低，非裔居民接種率最低。據統計至今，只有51%符合接種資格的非裔接種至少一劑疫苗，其他族裔接種至少一劑疫苗比例：西裔60%，白人70%，亞裔80%。

費若表示，據目前數據顯示，全縣沒有接種疫苗的居民感染新冠肺炎可能性是疫苗接種者的4.2倍，感染入院可能性增加11.7倍，感染後致死可能性是十倍。

據最新統計，洛縣12歲以上符合接種資格居民，75%至少接種一劑疫苗，完全接種疫苗的有66%。在全縣總居住人口1030萬人中，包括12歲以下不符接種疫苗資格孩童約130萬人，有65%的人接種至少一劑疫苗，完全接種疫苗比例是57%。