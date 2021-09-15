洛縣14日染疫再增1725例 27死

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer），籲未接種者快打疫苗。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局14日發布最新疫情 資訊，表示正調查縣域懲教及執法機關持續爆發的22起新冠（COVID-19）感染事件，目前感染事件較比月前稍有增加。截至9月10日，懲教機構感染病例較比一周前的176例增加了117例。

公衛局表示，至今為止，在監獄及懲教機構工作 人員中發生感染病例1萬957例。縣監獄統計有7078個病例，其中囚犯5363例，工作人員1715例。州監獄設施統計有感染1839例，包括囚犯1513例，工作人員326例，聯邦監獄832例，其中囚犯781收到例，工作人員51例。少年懲教設施感染728例，其中囚犯265例，工作人員463例。

截至14日，懲教機構共有感染者死亡47例，包括囚犯41例，工作人員六例。

在新冠肺炎疫情發生期間，洛縣、州府及聯邦機構，持續努力減少縣域設施的疫情可能傳播及爆發。懲教機構要求確定所有人員接種疫苗 情況，並遵守命令使用呼吸器、戴口罩及定期檢測。

洛縣公衛局表示，14日新增COVID-19感染死亡27例，感染者1725例。在27名死者中，五人年齡超過80歲，十人年齡在65至79歲之間，九名死者年齡在50至64歲，三人年齡30至49歲。從疫情發生至今，洛縣總計發生感染者143萬5160餘例，死亡總計2萬5710多例。

據統計，目前新冠肺炎感染入院患者有1224例，其中30%病患在重症加護病房。14日檢測陽性比例是1.4%。

公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，由於高傳染性Delta變種病毒持續在社區傳播，為避免病毒感染，仍建議民眾若符合接種疫苗條件，接種疫苗與戴口罩。雖然接種疫苗和未接種疫苗者都可能被感染，但未接種疫苗讓感染機率增加四倍，入院機會增加十倍，感染死亡機率增加十倍以上。

COVID-19疫苗在對抗病毒方面仍發揮重要作用。現在重點是讓足夠的的民眾接種疫苗，切斷病毒傳播鏈條。但需要大家合作配合，增加疫苗接種數量。

縣公衛局鼓勵每個符合接種資格居民施打疫苗。任何12歲及以上在洛縣工作生活的居民，都可接種疫苗。同時不少縣域疫苗接種點，包括縣府運營疫苗接種站，也提供符合資格且免疫力較低的人士施打第三劑疫苗。無論移民背景如何，疫苗接種向符合資格者是免費提供。

據悉，目前全縣有12歲以上符合資格居民，至少接種一劑疫苗比例是75%，完全接種疫苗比例是66%。在全縣約1030萬名居民中，完全接種疫苗比例是57%，至少接種一劑疫苗的有65%。不到12歲未達到接種資格的孩童還有約130萬人。非裔居民仍是接種疫苗比例最低族裔群體。