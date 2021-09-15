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致電沒人接、親訪吃閉門羹…確診者抗拒 洛縣疫調困難

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣公共衛生局的疫情調查工作，隨著經濟全面重啟，越來越難進行。很多人拒絕受訪，也不接疫調電話。(KTLA)
洛杉磯縣公共衛生局的疫情調查工作，隨著經濟全面重啟，越來越難進行。很多人拒絕受訪，也不接疫調電話。(KTLA)

新冠肺炎疫情爆發，確保感染者自我隔離，並通知可能已感染其他人的疫情調查系統，被認為是減緩疫情傳播關鍵工具之一。然而，隨著疫情持續一年多，洛杉磯縣疫調工作愈來愈不容易，8月的最後一周，工作人員僅對40%確診者進行疫調。

疫調追不上感染人數，且不少人對衛生官員挨家挨戶進行疫調的行動感到不安，許多患者拒絕接觸疫調人員。儘管政府單位開發疫調追蹤系統CA Notify，但成效有限。

疫調工作從疫情開始便面臨障礙，在美國一直是個艱鉅任務。洛杉磯時報報導，去年夏天，當時疫調人員每周可聯繫多達70%染疫者。如今疫調人員愈來愈難接觸到感染者，讓他們同意接受調查。年輕人染疫所占比例更大，不願接聽陌生人電話比例愈來愈高。

洛縣公共衛生局負責疫調聯繫的Gema Morales-Meyer說，「有時我們連續致電他們三次，留言、發簡訊，他們回電告知我們，把我從你們名單上刪除，不要再發簡訊給我。」

官員指出「疫情疲勞」可能也是因素。在疫情爆發初期，即使他們不情願，也接受衛生人員疫調。現在洛縣大部分地區重新開放，人們外出時間愈來愈多，更不願接聽電話。

為讓疫調更加精確，衛生官員今年夏天發起對染疫者進行挨家挨戶調查，但對工作人員來說，這需花費更多時間。

疫調的人員Vishia Tolcidas說，「當我出現時，一些居民感到不安，有人告訴他，你不請自來並不適合。我說，我只是來提供幫助，但對方說不需要我的協助。」

數據指出，2020年4月至2021年8月洛縣有一半染疫者，並未接受疫調。

冬季出現大量染疫者，每周疫調率下降至25%以下。洛杉磯時報分析發現，今年早些時候有所反彈，但春季之後這一比率又持續下降。

洛縣數據顯示，絕大多數案件調查，是在案件發生24小時內啟動，這意味著有人打電話詢問染疫者家人，但有時對方的留言系統已滿。

為追蹤染疫者，洛縣在疫情期間約部署2800名疫調人員，8月底為1000人，除找約聘人員外，也找實習生或大學義工，並從其他部門調派人員等。

為讓疫調更加順暢，洛縣與加州官員去年推廣手機應用程式CA Notify，當人們靠近感染者手機時，App追蹤系統可透過手機進行提醒。加州公共衛生局稱，該系統已被用在8萬8000例病例中。

儘管困難，疫調仍被視為阻止染疫的重要方式。聯邦疾病控制與預防中心（CDC）分析估計，若結合戴口罩等措施，疫調可避免4%至97%染疫率。

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