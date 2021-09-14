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洛縣新冠新增病例、每日住院人數 持續下降

記者邵敏／綜合報導
洛杉磯縣新冠患者每日住院人數呈下降趨勢。（unsplash.com）
洛杉磯縣新冠患者每日住院人數呈下降趨勢。（unsplash.com）

洛杉磯縣公共衛生局13日指出，目前洛縣共有1218名新冠患者住院，比過去一周減少262人，比過去兩周減少469人，住院人數呈下降趨勢。

洛縣13日共有1121例新增感染病例、13例新增死亡病例。迄今為止，洛縣已累積143萬3465例新冠陽性病例，2萬5688人死亡。在9月11日至12日更新數據後，累積感染總數增加4569例、67例死亡。

在過去三天報告的死亡人數中，80歲以上的有15人，65-79歲的有26人，50-64歲的有22人，年齡在30至49歲之間的有12人，年齡在18至29歲之間的有2人。公衛局長費若（Barbara Ferrer）對很多人在這個困難時期失去親人，表示沉重哀悼。

截至8月28日，50歲及50歲以上成人中，未接種疫苗者的住院可能性，是接種疫苗者的17倍以上；18歲至49歲年齡段，未接種疫苗者住院率是已接種疫苗者住院率的23倍。所有年齡段已接種疫苗的成年人住院率仍然很低。

超過837萬人獲得檢測結果，其中16%的人檢測呈陽性，13日的檢測陽性率為1.5%，比上周的2.0%下降。

目前近1030萬洛縣居民中，包括沒有資格接種疫苗的人，57%已經完全接種疫苗。

但費若認為，這還不足以避免病例會繼續激增，「我們需要增加疫苗接種覆蓋率，以避免持續感染，同時努力確保民眾接種疫苗的方便性，以及建立對疫苗的信心，我們希望看到未來幾周接種疫苗人數有所增加。」

在洛縣居住或工作的任何12歲及以上的人，都可以免費接種新冠疫苗。全縣許多疫苗接種點，包括所有縣運營的站點，也向符合條件免疫功能低下的人提供第三劑疫苗。無論移民身分如何，疫苗接種始終免費並向符合條件的民眾開放。

疫苗 洛縣 檢測

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