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洛市警局強制接種疫苗 6員工提告市府

記者邵敏／綜合報導
六名洛市警局員工，提出聯邦訴訟，要求法院撤銷洛市府，要求員工強制接種疫苗的命令。（KTLA）
六名洛市警局員工，提出聯邦訴訟，要求法院撤銷洛市府，要求員工強制接種疫苗的命令。（KTLA）

儘管最近三個半月洛杉磯市警局(LAPD)員工感染新冠肺炎者中，有85%未接種疫苗，但六名洛市警局員工11日提起聯邦訴訟，指洛市強制要求所有洛市雇員接種新冠疫苗的規定，違反員工隱私權和正當程序的憲法權利，要求法院立即並永久撤銷該要求。

訴狀指出，提告的六名洛杉磯警察局員工，包括「無法對疫苗接種要求提出醫療或宗教豁免」的個人，以及「感染新冠後已康復」，並具有對抗病毒的自身抗體的個人。

該訴狀稱，洛市強制疫苗接種的規定，無視此類抗體提供的自然保護，並聲稱參與起訴的員工，可安全地履行工作職責，通過日常健康檢查、戴口罩和隔離等非藥物干預措施保護自己、同事和服務的社區。

訴狀稱，洛市警局領導人要求員工接種疫苗的規定，讓他們受到困擾和不適當壓力，一名警官在點名會議上表示，如果不接種疫苗，該市將解僱數千名警察。訴狀中指出，領導者稱未接種疫苗的警員「不適合工作」，未接種疫苗者將被拒絕晉升和執行特殊任務。

洛市府統計顯示，從6月1日到本月初，洛市警局員工中約有85%的新感染病例，是未接種疫苗的工作人員。至今共有十名洛市警局員工、三名員工配偶死於新冠病毒，數以千計的員工被感染。洛市警局1萬2000多名工作人員中，近一半仍未接種疫苗，這一比例高於一般公眾。官員們表示，一部分未接種疫苗者具有先前感染病毒後產生的天然抗體，但醫學專家仍建議已感染的人接種疫苗。

儘管強有力的證據表明新冠疫苗對嚴重疾病安全有效，但該訴訟反映了部分洛市警局員工對接種疫苗的猶豫。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據，最近一項研究表明，未接種疫苗的人被感染的可能性是完全接種疫苗人的4.5倍，住院可能性是10倍以上，死亡可能性是11倍。

幾個月來，批評者一直呼籲洛市警局，沒有認真對待新冠病毒的威脅，也沒有對無視在公共場合戴口罩命令的員警進行適當紀律處分。市議會也批評消防局急救人員拒絕接種疫苗和戴口罩要求，上個月通過一項法令，要求員工在10月初之前接種疫苗，除非他們有特定的宗教或醫療理由不能接種。

疫苗 工作 口罩

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