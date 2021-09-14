河濱縣警局長：不強制員警打疫苗

河濱縣警局局長彼安柯。（河濱縣警局網頁）

河濱縣警局長彼安柯（Chad Bianco）表示，不會強制要求警局人員或警局職位申請者接種COVID-19疫苗 ，也不會強制要求在監獄 工作人員定期進行新冠病毒檢測。醫療團體及公衛專家批評，彼安柯無視疫情 及疫苗效用的作法。

彼安柯將此表態發布在臉書縣警局網頁上，他也對疫苗有效性及疫情威脅表達懷疑，他認為，保證民眾健康並非政府職責所在。7月26日，加州政府發布公共衛生命令，要求在州屬或地方懲教機構、拘押中心工作人員，須接種疫苗，並提供每一周或兩周COVID-19檢測報告，該命令包括監獄及醫護機構，截止日期是8月23日。

河濱加大公共政策教授及公衛專家Richard Carpiano表示，縣警局長彼安柯的表態有誤導及疏失，與積極反疫苗及反科學人士相一致。他表示，若彼安柯不是縣警局局長，所發出的言論很容易受到嘲笑和反對。但作為縣警局一局之長，負責河濱縣最大執法機構，並監管五座監獄以及縣法院安全，這樣態度顯得不負責任、玩忽職守。

河濱縣醫療協會也發布聲明，仍有公職人員忽視新冠肺炎疫情的嚴重性，以及淡化新冠病毒疫苗有效性，實在令人不安。

據當地媒體報導，在新冠肺炎疫情發生後，彼安柯曾染疫並在家隔離，但他卻拒絕對州府戴口罩政令及商家限制令實施進行執法督促，並以此受到全美廣泛關注。他批評州長紐森試圖迫使各縣實施居家避疫令。