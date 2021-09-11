洛杉磯疫情傳播率比８月峰值下降50%

洛杉磯疫情傳播率仍很高，即使比八月峰值下降50%。（unsplash.com）

洛縣 公共衛生局10日確認50例新增死亡病例，2024例新增感染病例。新增死亡病例中，80歲以上12人，65-79歲13人，50-64歲為14人，有五名死者年齡在30至49歲之間，有二名死者年齡在18歲至29歲之間。 10日的測試陽性率為2.5%。

迄今為止，公共衛生部門在洛縣所有地區確定了142萬7817例新冠感染病例，共有2萬5611人死亡。

洛縣的死亡人數在8月份有所上升，這是7月病例激增的預期後果，在所有接種疫苗 的群體中，死亡率幾乎持平。目前共有1368名新冠患者住院，比過去一周減少273人。

洛縣七天累計病例率比上周下降35%，至每10萬居民中新增104例，這是該縣病例率連續第三周下降。總體而言，洛縣現在比8月19日每10萬居民中204例的峰值下降了50%。

最近的下降可能反映了在病例激增初期實施的口罩 要求，以及該縣疫苗接種覆蓋率的小幅增加。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，「持續的感染、死亡病例讓人難以忍受，因為很多病例都可以通過安全的疫苗來預防。雖然最近看到病例顯著減少令人鼓舞，但要恢復到低傳播率，我們還有很長的路要走。」