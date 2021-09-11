我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

CDC新研究：莫德納對抗Delta變種效果最佳

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
聯邦疾病預防中心（CDC）10日公布三項重要研究。其中一項研究顯示莫德納（Moderna)疫苗防止染疫住院的效果最佳。（本報檔案照）
聯邦疾病預防中心（CDC）10日公布三項重要研究。其中一項研究顯示莫德納（Moderna)疫苗防止染疫住院的效果最佳。（本報檔案照）

根據華盛頓郵報（The Washington Post) 報導，聯邦疾病預防中心（CDC）10日公布三項重要研究結果：第一、今春夏未接種疫苗民眾染疫住院機率，比打疫苗民眾多十倍、染疫死亡機率則多11倍；第二、莫德納（Moderna)疫苗防止染疫效果最佳；第三、疫苗的效果似乎因Delta變種越來越普及化而受到影響。

莫德納、輝瑞 (Pfizer)、嬌生 (Johnson & Johnson）疫苗對於預防感染新冠肺炎都有顯著效果，不過累積的數據顯示，在Delta變種入侵下，接種莫德納疫苗的病患染疫後住院的機率，比接種輝瑞及嬌生的病患少，證明莫德納疫苗對抗Delta變種病毒的效果好。這項研究報告是Mayo Clinic Health System在今年8月做的小型研究，尚未經過同行評審。

研究人員針對嚴重疾病病患，觀察不同廠牌疫苗的有效性。疫苗整體來說，對於預防確診者出現緊急醫療狀況的有效率為82%，其中莫德納預防效果大約為92%，其次為輝瑞疫苗77%，再來是嬌生疫苗65%。有研究人員指出，莫德納預防效果較好，很可能是因莫德納疫苗擷取的mRNA是輝瑞的三倍，且第一劑至第二劑之間等候期也較長，身體較有時間建立抗體，預防效果較為顯著。

研究人員同時發現，75歲及以上長者接種疫苗後，對於抵抗Delta變種的有效率似乎有些降低，原因可能是因為變種病毒的傳播性比原始的新冠病毒來得強。另一項研究整合紐約、洛杉磯等多個城市的醫院2月1日至8月6日數據，發現mRNA疫苗對於預防染疫住院的平均機率為87%，預防18歲至64歲者染疫住院的機率為95%，但對於預防65歲以上長者染疫住院的機率降至80%。

CDC強調，不管疫苗保護有效率的差別，這三種疫苗對抗新冠病毒都很有效，在Delta變種肆虐之際，仍可阻止多數人染疫住院甚至死亡。不過許多數據也顯示，疫苗對於部分免疫系統不良或慢性疾病長者的保護效用不夠強。目前Delta變種病毒已佔了全美新增確診人口的99%，為防止更多人確診，CDC日前允許長者接種第三劑加強針，目前只有輝瑞第三針可打，其他廠牌疫苗也將在不久後跟進。

疫苗 莫德納 輝瑞

上一則

奇華月餅 精心巧製 款式多樣 在地生產

下一則

金映玉訪亞裔企業 聽民意助發展

延伸閱讀

日均逾千人死亡 未接種者染疫病歿機率高11倍

日均逾千人死亡 未接種者染疫病歿機率高11倍
德國BNT：臨床結果佳 兒童疫苗有望10月上市

德國BNT：臨床結果佳 兒童疫苗有望10月上市
CDC釋出三項新研究：莫德納防疫效果最佳

CDC釋出三項新研究：莫德納防疫效果最佳
王毅訪越加碼送300萬劑疫苗 與美較勁意味濃

王毅訪越加碼送300萬劑疫苗 與美較勁意味濃
FDA：希望未來幾個月內提供12歲以下兒童使用的疫苗

FDA：希望未來幾個月內提供12歲以下兒童使用的疫苗
Delta變異株潛伏期較短 新加坡隔離期減至10天

Delta變異株潛伏期較短 新加坡隔離期減至10天

熱門新聞

三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

2021-09-09 15:20
洛縣Sylmar的一戶住家7日發生懸疑命案。（KTLA5)

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

2021-09-08 15:40
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒內洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

2021-09-09 15:53
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴