學區開放 洛縣兒童病例率降30%

洛杉磯縣學童的病例率下降30%。（阿罕布拉學區提供）

洛杉磯 縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer），9日在一項簡報會上介紹新冠（ COVID-19）和洛杉磯縣學校的概況。隨著全縣許多學區開放，公衛局提供了從K-12學校環境收集到的病例報告的最新信息，以及從過去幾周訪問學校中了解到的情況。洛縣 教育局副局長Martinez-Poulin也參加簡報會，並提供最新信息。

隨著學校重新開放並實施檢測、掩蔽、感染控制和爆發管理協議，洛縣兒童病例率下降30%，洛縣新增49例COVID-19死亡病例，和2218例新確診病例。

在洛縣12至17歲的青少年中，其中一半以上接種了疫苗 。截至8月28日，未接種疫苗的12至17歲青少年的發病率，每10萬名未接種疫苗的有424例，而接種疫苗的每10萬人僅有51例。在不符合疫苗接種條件的人群中，發病率為每 10萬名0至四歲兒童中有130人，每10萬名五至11歲兒童中有230人。

截至9月5日，洛杉磯縣12至15歲的居民中，62%至少接種了一劑疫苗，51%完全接種疫苗。16至17歲居民中， 69%至少接種一劑，59%完全接種了疫苗。

此外，非學校環境中持續成長的 COVID-19病例略有減少。洛縣公衛局目前正在調查258起非學校環境中持續發生的疫情，這比一周前9月1日報告的300 例在非學校環境中發生的病例調查略有減少。

在調查中披露，近30%病例與非醫療保健，和非住宅工作場所有關，5%在醫療保健環境中，65%在住宅環境中。非住宅環境包括工作場所、食品和零售店以及禮拜場所。