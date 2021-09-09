洛衛生局防疫稽查900商家 開7張罰單

洛縣衛生局局長費若建議大家盡快接種疫苗保護自己。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局截至8日止，正在對258個爆發疫情 的非學校機構進行調查。調查單位數量比上周（9月1日當周）略微下降42個，其中有近30%為非醫療及非住家社區（包括工作場所及超市等）、5%為醫療機構、65%為住家社區單位。

洛縣 8日新增2006例新冠確診、49人死亡、1433人染疫住院，確診率為3.3%。洛縣公衛局長費若（ Barbara Ferrer）表示，目前疫情仍然嚴峻，染疫住院及死亡人數沒有減緩，且社區傳染還是很高。建議大家盡快接種疫苗保護自己，未接種疫苗者有較大的染疫風險，尤其是在秋天及冬天。

衛生局稽查員在疫情期間經常外派，調查營業單位等機構是否違反衛生及防疫 規則。

在8月28日至9月3日期間，稽查員開了七張罰單，分別抽查了位於洛縣的901家餐廳、13家酒吧、229家超市、三家酒廠、32家酒店、44家健身中心、122家美髮店、239家個人護理業者、21家零售商、十家倉庫、21家辦公室等。稽查員發現商家大致上都符合衛生及防疫規定，但仍有進步及改善空間，尤其健身中心及酒吧，應加強員工及顧客的戴口罩習慣。

洛縣衛生局局長費若感謝商家配合政府的防疫政策，因為這些規則對於抵制疫情有十足的效果，也可防止疫情更大範圍的擴散。

衛生局鼓勵大家若有看到任何商家違反衛生局防疫及衛生規定，均可匿名撥打電話報案888-700-9995，或者上網www.publichealth.lacounty.gov投訴。