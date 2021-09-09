我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

洛衛生局防疫稽查900商家 開7張罰單

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
洛縣衛生局局長費若建議大家盡快接種疫苗保護自己。（本報檔案照）
洛縣衛生局局長費若建議大家盡快接種疫苗保護自己。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局截至8日止，正在對258個爆發疫情的非學校機構進行調查。調查單位數量比上周（9月1日當周）略微下降42個，其中有近30%為非醫療及非住家社區（包括工作場所及超市等）、5%為醫療機構、65%為住家社區單位。

洛縣8日新增2006例新冠確診、49人死亡、1433人染疫住院，確診率為3.3%。洛縣公衛局長費若（ Barbara Ferrer）表示，目前疫情仍然嚴峻，染疫住院及死亡人數沒有減緩，且社區傳染還是很高。建議大家盡快接種疫苗保護自己，未接種疫苗者有較大的染疫風險，尤其是在秋天及冬天。

衛生局稽查員在疫情期間經常外派，調查營業單位等機構是否違反衛生及防疫規則。

在8月28日至9月3日期間，稽查員開了七張罰單，分別抽查了位於洛縣的901家餐廳、13家酒吧、229家超市、三家酒廠、32家酒店、44家健身中心、122家美髮店、239家個人護理業者、21家零售商、十家倉庫、21家辦公室等。稽查員發現商家大致上都符合衛生及防疫規定，但仍有進步及改善空間，尤其健身中心及酒吧，應加強員工及顧客的戴口罩習慣。

洛縣衛生局局長費若感謝商家配合政府的防疫政策，因為這些規則對於抵制疫情有十足的效果，也可防止疫情更大範圍的擴散。

衛生局鼓勵大家若有看到任何商家違反衛生局防疫及衛生規定，均可匿名撥打電話報案888-700-9995，或者上網www.publichealth.lacounty.gov投訴。

疫情 洛縣 防疫

上一則

紐森罷免主導者 8月底新冠確診

下一則

來加州滅火罷免紐森 拜登可兼穩陣腳

延伸閱讀

CDC：美突破感染率不到萬分之一 老人、慢性病風險高

CDC：美突破感染率不到萬分之一 老人、慢性病風險高
8月猛增420萬確診 拜登「6計畫」今秋加強防疫

8月猛增420萬確診 拜登「6計畫」今秋加強防疫
15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走

15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走
洛市消防員和警察反對疫苗強制 擬提告希望取消強制

洛市消防員和警察反對疫苗強制 擬提告希望取消強制
北韓傳大量士兵染疫亡 金正恩震怒下令強化防疫

北韓傳大量士兵染疫亡 金正恩震怒下令強化防疫
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒