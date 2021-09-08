加州接種率低區 確診住院數倍增

加州疫情總體放緩，但疫苗接種率低的地區仍處於危險中。（unsplash.com）

加州 許多地區新冠病例呈現新的放緩跡象，包括南加州和舊金山地區，但北加州農村和中央山谷的一些地方則繼續維持高住院率。

分析顯示，過去一個月加州新增病例總體穩定，每天徘徊在1萬2000至1萬5000之間，截至9月5日（周日），加州新冠患者住院人數已從夏季高點連續五天下降7%。

但疫情 放緩不是普遍的，儘管在加州人口最多的地區，住院人數已趨於平穩，但疫苗 接種率相對較低的地區，仍然受到新冠病毒的嚴重打擊。沙加緬度(Sacramento)地區最近報告的住院人數，幾乎與去年冬季高峰期一樣嚴重。在加州北部的農村地區，新冠患者住院人數幾乎是冬季高峰期的兩倍，當地醫師稱，從未見過如此多的年輕病人。

對於新冠患者而言，整個加州的住院率仍然相對較高。一些專家建議，當每10萬名居民中有五人或更多人因感染新冠住院時，採取緊急措施是合理的，例如頒布口罩強制令。舊金山灣區的比率是每10萬人有12人住院，南加州是17人，大沙加緬度地區是28人，北加州農村地區是34人，聖荷昆谷(San Joaquin Valley)是39人。

儘管如此，加州住院人數不再像以前那樣大部分地區急劇上升。在該州人口最多的兩個地區，過去兩周住院人數一直下降，南加州下降11%，舊金山灣區下降16%。雖然有所改善，但新冠病毒的感染風險仍然很大，尤其在未接種疫苗的人群中，與接種疫苗人群相比，他們住院或死亡的可能性要大得多。

總體而言，加州比全國某些地方更有效地抵抗第四波疫情大流行，這要歸功於加州整體疫苗接種率是全美最高之一，81%的12歲及以上居民已至少接種過一劑。在今年夏天最糟糕的時刻，加州病例率約為去年冬季高峰的三分之一，但佛羅里達州報告的病例率比任何時候都要糟糕。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）的數據，截至9月6日晚，加州每周新冠病例數在全國排名第二低，每10萬居民每周有133例病例，田納西州為726例，是最差的；德州有442人，佛羅里達州有501人。此外，今年夏天加州兒科新冠住院率並未攀升至歷史新高，佛州每天新增兒科住院率是加州的七倍，而德州則是加州的四倍。

即使現在是加州疫情的轉折點，但醫院的壓力也需要一段時間才能緩解。洛縣健康服務局局長加利（Dr. Christina Ghaly）說，「重症新冠患者仍給醫院造成一定程度壓力，目前護士人員配備非常有限。」

專家警告說，勞工節假期後疫情惡化的可能性仍然存在，並表示讓更多人接種疫苗是絕對必要的。一些官員認為，由於大量學生和教職員工返校，以及長周末的聚會和旅行，如果人們不採取預防措施保護自己，可能導致病毒廣泛傳播。

洛杉磯縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，「在接下來的幾周，我們將看到病例再次增加，希望不會變成另一次大規模激增。雖然進展緩慢，但我們仍在鼓勵越來越多的人接種疫苗。」