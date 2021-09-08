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洛縣確診病患、染疫醫護 持續下降

記者啟鉻╱綜合報導
醫護人員感染新冠病毒比例較低，與接種疫苗有關。（LAC-USC醫療中心）
醫護人員感染新冠病毒比例較低，與接種疫苗有關。（LAC-USC醫療中心）

據洛杉磯縣公衛局7日資訊，醫院新冠肺炎（COVID-19）感染病例患者持續下降，同時洛縣醫護人員中新冠感染病例也呈下降趨勢，今年夏季醫護人員感染病例一度增多。針對新冠肺炎Mu變種病毒，公衛局官員尚未發布新的感染數據，表示在感染性、致死及對抗疫苗等特性方面還需要更多研究。

據州府數據，截至7日（周二）洛縣醫院有COVID-19感染患者1433例，較比先前減少30例。有415例在重症加護病房，比6日412例稍有增加。由於周末及勞工節報告遲滯原因，統計數字或有誤差。

縣公衛局7日報告新增死亡九例，洛縣自疫情爆發以來死亡總計2萬5460餘例。新增感染病例1060例，總計感染病例達142萬1610多例。

洛縣開始看到新冠病毒感染比例下降，上周累計七天新病例統計是每10萬居民159例，較比前一周下降16%，較比8月中峰值即每10萬人204例下降22%。

縣公衛局官員也表示，曾經在6月和7月，縣醫護人員中新冠肺炎感染病例一度增多，但在過去數周觀察，醫護人員感染病例連續下降。據統計，在8月7日前一周醫護人員感染病例是534例，但在隨後持續下降，僅有291人感染，其中完全接種疫苗感染病例是178例。州府要求所有醫護人員在9月30日前，必須完全接種COVID-19疫苗。

據公衛局表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，有4萬4441名醫護與急救人員感染新冠肺炎，死亡284例。多數死亡發生在2020年7月和2021年2月間。公衛局局長費若強調，醫護人員感染新冠病毒死亡率較低，原因與接種疫苗的有效性有關。由於實施了更多的保護，包括室內普遍要求戴口罩，擴大接種疫苗範圍，顯示洛縣疫情主要指標持續下降。

費若指出，洛縣有人口近1030萬人，包括尚無資格接種疫苗者，目前有56%完全接種疫苗。在持續擴大接種疫苗範圍時，還要繼續戴口罩及增加防疫保護，只有如此才能打破病毒傳播鏈，保護更多弱勢人群及130萬名尚無資格接種疫苗孩童。

公衛局在上周確定新冠肺炎Mu變種病毒在洛縣存在事實，並指出已經發現167例感染患者，主要發生在6月19日和8月21日，多數病例在7月出現。對於在近年1月出現在哥倫比亞的Mu變種病毒，隨後在39個國家發現，其特性包括感染、致死及對抗疫苗等還有待進一步研究。從最初觀察看，Mu變種病毒可以躲避現有疫苗。但也提醒，Delta變種病毒仍是在洛縣社區主要的高度感染性病毒。

疫苗 洛縣 新冠肺炎

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