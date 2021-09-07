不強制學生打疫苗 洛杉磯教師工會改推加強隔離

洛杉磯教師工會放棄強制學生接種疫苗，但要求增強隔離措施。（unsplash.com）

洛杉磯聯合學區 (LAUSD)教師工會已放棄，強制符合條件的學生必須接種新冠疫苗 的要求，但在9月2日的提案中制定一項新計畫，將對學生和教職員工進行更嚴格的疫情 隔離措施。

工會主席Cecily Myart-Cruz 表示：「我們繼續支持所有符合條件的學生接種疫苗，以確保學校更安全，保護脆弱的人群，包括因年幼無法接種疫苗的兒童。」

作為全國第二大學校系統，洛學區已要求所有教師、以及工作人員接種疫苗，這一決定未遭教師工會反對。不同之處在於，工會將不再堅持，將強制學生接種疫苗作為學區可執行協議的一部分。學區官員也已經放棄強制學生接種疫苗的要求，他們表示，學生接種疫苗不是一個討價還價的話題，將作為政策問題單獨考慮。

工會同時提出需要增強隔離措施，決定究竟是少數、數十名還是更多學生，在與感染者密切接觸後將被送回家隔離。

洛學區開學第一周，就有約6500名學生居家隔離，相當於每70名學生就有一人，他們因感染病毒或者在學校接觸到感染者，被要求居家隔離。

此前，工會一直呼籲當班級中的任何人(包括教職員工或學生)，如果新冠病毒檢測呈陽性時，就要對整個班級的低年級學生進行隔離。該規定適用於六年級或以下學生，因為他們太小無法接種新冠疫苗。

工會的最新提案希望擴大隔離範圍以適用於所有人，從學前班到12年級的所有學生，包括與感染者有密切接觸的已接種疫苗的員工和學生。密切接觸是指在24小時內，在6呎範圍內，與感染者持續接觸15分鐘或更長時間。

隔離的目的是限制病毒傳播，但也會擾亂課堂秩序和家庭生活。開學三周，Welby Way Elementary的一些學生已經第二次被隔離。到目前為止，洛杉磯聯合學區近1000個校園內都已發生至少三次疫情。