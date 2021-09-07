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口罩防護品 價格隨疫情起伏有如過山車

記者李雪╱洛杉磯報導
圖為2020年3月在各大商店都出現防護用品短缺的場景。（記者李雪╱攝影）
圖為2020年3月在各大商店都出現防護用品短缺的場景。（記者李雪╱攝影）

據業內人士形容，疫情以來口罩、洗手液等防護用品「價格如過山車」。口罩從去年初的頂端，年底落到底後有一次小反彈，待3月打疫苗普遍後一路跌到底。口罩最貴時批發價1美元一個，雖然為期很短比較少見，但平均一個也有0.5至0.9美元的價格。但最低時也曾跌到0.1美元一盒（50個）都沒人買，乃至有人整個集裝箱的口罩扔掉或捐掉。最近疫情和供給原因，口罩價格又再次反彈。

去年初疫情突然爆發，中國和美國都陸續經歷了「一罩難求」的階段，不少華人做起中美之間的防護用品貿易生意，安大略的李先生就是其中之一。據他介紹，以普通的醫用口罩為例，去年3、4月美國疫情剛起來時，大家都體會到口罩短缺。當時沒有貨運，只能包飛機從中國運送口罩，最貴的時候 1美元一個。之後海運能進貨了，那時候貨櫃也還比較便宜，船快的話一個月就能到。到了8、9月時疫情好轉，口罩批發價跌到0.5至0.6美元一盒。後來疫情又反撲又回升了一點。

到今年後，價格起伏更誇張。疫苗出來後口罩低價到難以想像，批發價一度掉到一毛錢一盒50個，「0.1美元都沒人買」。當時很多人想扔都扔不掉，有人一整個集裝箱都不要了，也有人持有兩個集裝箱的口罩沒用，於是捐掉了，賠了不少錢。

當時如果大家有注意到的話，超市裡或是亞馬遜上的口罩，一盒只要兩、三美元還包郵，或是買5元、10元的口罩商家還送10元的券等，幾乎等於白送，這都是賣家們希望趕快甩掉出手。

這樣的價格一直跌到6月，現在又漲回來一些，從最低的0.1元一盒，漲回現在大約批發價是1.5元多一盒。李先生分析，最近回漲的原因除了疫情回升，主要還是之前做口罩生意的人，因為賠錢於是將庫存賤賣掉或者處理掉了。而庫存消耗得差不多時，市場上還在做口罩的人也少了，加之現在一個貨櫃的費用從去年的5000元漲到現在的1萬5000以上，因此價格有所回升。

洗手液最便宜的時候也也曾低到1毛錢一大瓶。（李先生提供）
洗手液最便宜的時候也也曾低到1毛錢一大瓶。（李先生提供）

他的公司雖然現在還在消耗剩餘存貨，但是訂單已經增加。之前老美客戶喜歡黑色口罩，不喜歡白色和藍色，覺得是有疾病才戴的。但現在白色、藍色也有人問價，他每天電話都接不過來。

圖為2020年8月在好市多的口罩價格。（記者李雪／攝影）
圖為2020年8月在好市多的口罩價格。（記者李雪／攝影）

除了口罩，核桃市的謝女士也表示洗手液的價格波動很大，不過比起口罩還是反彈沒有那麼明顯，原因是洗手液的庫存太大了。她分析，因為口罩都是中國生產，製作口罩的原材料都在亞洲，而洗手液可以本地生產，所有原材料很容易獲得，因此洗手液價格最近還是很低。因為疫情之後，很快美國政府官方出了製作洗手液的配方，於是許多製造業廠家都能生產，例如早先生產電子菸、啤酒等行業的設備，不少都轉而生產洗手液。

不過如今超市還是不太容易買到醫療手套，她解釋，因為做手套生意的人比較少一點。如果民眾只是需要平時家務用的話，可以嘗試購買乳膠手套。

洗手液最便宜的時候也也曾低到1毛錢一大瓶。（李先生提供）
洗手液最便宜的時候也也曾低到1毛錢一大瓶。（李先生提供）

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