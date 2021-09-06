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洛縣疫情趨緩 Mu變種病毒傳染力待研究

記者啟鉻／綜合報導
Mu變種病毒感染病例已經在南加地區出現。（Deadline）
Mu變種病毒感染病例已經在南加地區出現。（Deadline）

洛杉磯疫情5日持續趨緩，洛縣公衛官員對Mu變種病毒是否更具傳染力，表示仍須進一步研究。

洛杉磯縣新冠（COVID-19）染病入院患者數9月5日（周日）繼續下降，從前一天的1537例，降至1480例。加護病房重症患者從日前的445例減至433例。當天新增11例死亡，新增病例2122例。

自疫情爆發以來，洛縣總計有141萬9000餘例新冠感染病例，死亡2萬5000多例。洛縣公衛局表示，當天公布數據誤差或與周末統計報告遲滯有關。

同時，洛縣公衛局官員也確認，新冠肺炎Mu變種病毒存在，該病毒被專家認為具有高度傳染性並可能躲避疫苗。公衛局已經檢測出167個Mu變種病毒感染病例，均發生在6月19日至8月21日間，其中多數是在7月間發現的。

Mu變種病毒，被世界衛生組織確定為「有關聯的變種病毒」，2021年1月在哥倫比亞最早發現，隨後在全球39個國家傳播。對Mu變種病毒初步檢測試驗表明，它有可能躲避目前現有疫苗。

洛縣公衛官員表示，還需要更多研究來確定Mu變種病毒是否更具傳染性、更具致死率或更具傷害性。還有與其它COVID-19病毒株比較，對疫苗及治療產生的更強對抗力。

縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）上周表示，Delta變種病毒仍然是全縣傳播的主要病毒，也就是說，幾乎是目前所有導致突破性感染病例的主要病毒。該病毒被世界衛生組織標記為最受關注的變種病毒。隨洛縣發現更多因Mu變種病毒感染病例。

她強調，這也正是接種疫苗與分層保護如此重要的原因，只有打破病毒傳播鏈條並控制傳播，才能遏制病毒持續變異，以及疫情在社區擴散的危險。

她指出，洛縣已出現新感染病例數量下降趨勢。據統計上周全縣出現連續七周每10萬居民159例，較比先前下降16%，較比8月中的每10萬人發生204例降低22%。不過3日（周五）洛縣居民新冠檢測呈陽性比率升至3.3%，而一天前該比率是2.97%。

從全縣疫苗接種情況看，在12歲及以上符合接種資格群體中，佔75%比例的居民接種至少一劑疫苗，65%完全接種疫苗。費若強調接種疫苗的有效性，她說，截至8月末，有約530萬人已經完全接種疫苗，其中有3萬7614人新冠病毒檢測呈陽性，比例為0.71%，感染入院患者是1049人，比例是0.02%。在完全接種疫苗群體中，有118人感染死亡，比例為0.0022%。

費若表示，在洛縣感染新冠肺炎死者中，90%死者屬於患有基礎病，常見相關基礎病症包括高血壓、糖尿病、及心臟病，分別佔死者基礎病的55%、43%、和29%。

變種病毒 疫苗 洛縣

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